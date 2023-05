Han havde glædet sig til at komme hjem, men sådan gik det ikke.

For efter at have rejst verden rundt i fem måneder, var det egentlig planen, at Holger Rune skulle have været i Danmark et par dage tidligere på ugen.

Men den plan blev pludselig ændret.

Showkampen mod den australske stjerne Nick Kyrgios blev nemlig aflyst på grund af en fodskade til australieren.

Holger Rune under lørdagens træning i Paris. Foto: Bax Lindhardt

Og da Holger Rune i mellemtiden spillede sig i finalen ved Italian Open i Rom, så besluttede han sig i stedet for at droppe sit besøg i Danmark.

»Jeg tog til Monaco og slappede af i et par dage. Det var ærgerligt, jeg ikke kunne spille kampen i København, for jeg ville også rigtig gerne have været hjemme i Danmark et par dage,« fortæller Holger Rune på et pressemøde i Paris forud for French Open.

Den aflyste showkamp gav ham dog i stedet en gylden mulighed for at få restitueret, inden sæsonens helt store mål begynder.

»Det var rart at kunne slappe af efter Rom. Og det lyder egoistisk, men for mig var det en win-win at kunne være enten hjemme i Danmark eller tilbage i Monaco. Jeg havde brug for lige at få restitueret efter Rom,« lyder det videre fra den 20-årige komet.

Danskeren spiller sin førsterundekamp ved French Open tirsdag, når amerikanske Christopher Eubanks er modstanderen.