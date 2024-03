Der var iskold luft mellem Holger Rune og Daniil Medvedev, da de sagde tak for kampen natten til fredag.

For efter kvartfinalebraget mellem de to tennisstjerner ved Indian Wells, gad danskeren ikke engang at kigge på sin russiske modstander, da de gav hinanden hånden.

Det var først, da Medvedev beklagede for noget, der var sket i kampen, at Rune gad at kigge på ham.

»Jeg hørte dig ikke sige: 'Undskyld'. Det beklager jeg,« lød det fra russeren, inden Holger Rune svarede igen og kort efter forlod arenaen:

Daniil Medvedev forsøgte at sige undskyld til Holger Rune. Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

»Der er ingen grund til at tale om det.«

Men hvad var årsagen så til det dramaet ved nettet?

Jo, midtvejs i opgøret opstod der pludselig en situation, hvor Holger Rune slog en bold ind på Daniil Medvedev, som egentlig i første omgang ikke blev sur over episoden.

Han blev dog kort efter vred, da han mente, at danskeren ikke havde undskyldt for slaget.

Og derfor lavede den russiske grand slam-vinder en slags 'jeg-holder-øje-med-dig''bevægelse og pegede på Rune.

Hvad, han dog ikke havde set, var, at den danske tenniskomet faktisk allerede havde undskyldt for episoden. Det forklarede kampens dommer da også til Medvedev.

»Han sagde det. Jeg så det,« lød det fra dommeren, som herefter fik ro på situationen.

Holger Rune havde dog ikke glemt russerens små fagter, da de efter kampen mødtes ved nettet.

Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

Også selv om Medvedev forsøgte at undskylde sin opførsel. Både ved håndtrykket samt på det efterfølgende pressemøde.

»Det har intet med Holger at gøre. Jeg så ham bare ikke undskylde, da han ramte mig. Det sker også for mig nogle gange. Men så siger man undskyld og glemmer det,« lød det, inden han prøvede at lægge låg på dramaet:

»Dommeren fortæller, at Holger sagde undskyld, og så sagde jeg undskyld for, at jeg ikke så ham sige det. Og så var det klaret. Jeg tænker ikke, der er mere i den historie.«

Holger Rune tabte kvartfinalebraget til Daniil Medvedev med cifrene 5-7, 4-6.

Næste opgave for den danske stjerne er Miami Open, der begynder i næste uge.