Sidste år var det et regulært mareridt for ham.

Han vandt nemlig ikke en eneste kamp på underlaget. Men i år er det dog, som om han er forvandlet.

For den danske tennisstjerne Holger Rune har allerede nu sikret sig en markant bedre græssæson end den, han satte sammen sidste år.

Og med onsdagens sejr i første runde ved Wimbledon har den 20-årige dansker skrevet sin helt egen personlige tennishistorie.

Holger Rune er videre til anden runde ved Wimbledon. Foto: Glyn Kirk/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune er videre til anden runde ved Wimbledon. Foto: Glyn Kirk/AFP/Ritzau Scanpix

Noget, han dog oprigtigt tvivlede på, at han kunne gøre, for blot få uger siden.

»Jeg havde ikke de store forventninger, men jeg ville gerne forbedre sidste års 'minder', for jeg kunne se mig selv spille godt på græs,« fortalte danskeren på onsdagens pressemøde, inden han tilføjede:

»Men jo, fordi jeg ikke vandt en eneste kamp på græs sidste år, så går man jo ind og tvivler på sig selv. Og de første kampe i Queens skulle jeg overdrive at være positiv, fordi der måske var lidt flere frustrationer, end der har været før.«

Derfor sagde han da også til sig selv, at han måtte ændre én særlig ting, hvis han overhovedet skulle have en chance for at kunne begå sig på græsset.

»Jeg kom ind med et andet mindset, hvilket var vigtigt. Jeg besluttede at være mere åben over for det og så få justeret nogle ting. Og jeg synes, jeg har gjort det godt,« afsluttede danskeren.

Holger Rune vandt i overbevisende stil onsdagens kamp, der endte med at udvikle sig helt absurd.

Dermed er han klar til fredagens andenrundekamp, hvor han møder vinderen af kampen mellem spanske Roberto Carballes Baena og italienske Matteo Arnaldi.

Du kan som altid følge danskerens kampe ved Wimbledon live på bt.dk.