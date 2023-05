Wozniacki har gjort det. Rune har gjort det. Og nu ser det ud til, at endnu en dansk stjerne har taget springet.

For noget tyder på, at stortalentet Clara Tauson indimellem er en del af en rød-hvid tennis-enklave i Monaco.

I hvert fald er den 20-årige tennisspiller tilsyneladende begyndt at opholde sig mere og mere i fyrstedømmet for at træne.

Det fortæller hendes barndomsven Holger Rune, som nyder det danske selskab i de dyre omgivelser tæt på den sydfranske kyst.

B.T. mødte Holger Rune på tennisanlægget Monte Carlo Country Club. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg har mødtes med Clara et par gange. Det er sgu hyggeligt at være to danskere hernede. Også her i klubben,« siger han, da B.T. møder ham på det berømte træningsanlæg Monte Carlo Country Club.

Et træningsanlæg, som blot ligger et stenkast fra den unge komets lejlighed.

Her har Holger Rune boet i to år, alt imens han er braget ind i verdenstoppen.

Og der er intet, der tyder på, at han har tænkt sig at forlade det berømte grusunderlag lige foreløbig, forklarer han videre:

Holger Rune og hans mor, Aneke Rune, på vej hjem efter en træning. Foto: Bax Lindhardt

»Det er fantastisk. Jeg har sgu altid gerne villet bo her. Faktisk lige siden jeg trænede hernede første gang. Der kan jeg huske, jeg sagde til min mor, at når jeg en dag fik chancen, så ville jeg virkelig gerne have en lejlighed hernede.«

Du savner slet ikke Danmark?

»Jeg savner Danmark nogle gange. Specielt om sommeren. Der er det lyst hele tiden, og der er bare så god en vibe, føler jeg. Og så kan jeg jo være sammen med familien lidt oftere, end når jeg er hernede.«

På trods af savnet til hjemlandet kommer han ikke til at vende hjem de kommende år.

Ikke permanent i hvert fald.

»I fremtiden kunne jeg godt tænke mig en bolig begge steder, for det er mine to yndlingssteder i verden. Men for mit liv som professionel tennisspiller lige nu så er faciliteterne perfekte for mig her,« slår han fast.