Der bliver ingen frække stopbolde, jernhårde server eller venskabelige provokationer mellem to af tennissportens største navne i Royal Arena på næste onsdag.

Den imødesete showkamp mellem Holger Rune og australske Nick Kyrgios er i sidste øjeblik blevet aflyst, lyder det med stor beklagelse fra arrangøren f Sports Group.

Den farverige bad boy Nick Kyrgios har ‘under en hændelse i Australien på uheldigste vis pådraget sig en fodskade,’ oplyser arrangøren.

Australieren har tidligere forklaret til B.T., hvor meget han så frem til at møde Danmarks nye superstjerne i København, og det er derfor med stor skuffelse, at Nick Kyrgios nu må aflyse.

Nick Kyrgios kommer ikke til København i denne omgang. Foto: SAEED KHAN Vis mere Nick Kyrgios kommer ikke til København i denne omgang. Foto: SAEED KHAN



»Jeg er knust over at måtte trække mig fra denne fantastiske kamp og dermed skuffe de mange tennisfans og sponsorer. Jeg havde glædet mig utrolig meget til at besøge Danmark og til at møde min gode ven Holger Rune på hjemmebane,« siger han og fortsætter:

»Det var samtidig mit comeback efter min knæskade, så derfor så jeg ekstra meget frem til kampen. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar, men desværre er dommen fra min lægestab og fysioterapeut, at min fod på ingen måde bliver klar.«

Også Holger Rune begræder aflysningen, som skulle have fungeret som den perfekte optakt i jagten på karrierens første grand slam-triumf.

»Jeg havde glædet mig utroligt meget til at skulle spille på hjemmebane i en udsolgt arena. Det ville uden tvivl være den vildeste oplevelse med alle de danske tennisfans,« siger Holger Rune.

B.T. har mødt Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T. har mødt Holger Rune i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

Alle billetkøbere vil få refunderet deres billetter og vil snarest modtage en mail fra TicketMaster, oplyser arrangør Mads Frederiksen fra f Sports Group.

Skaden i Nick Kyrgios’ fod betyder samtidig, at australieren er ude af French Open, som begynder i næste uge.