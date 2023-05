»Det er episk.«

Sådan lyder det fra tv-kokken og iværksætteren Claus Meyer om Holger Runes opgør mod verdensetteren Novak Djokovic.

Onsdag klokken 13 brager de to stjerner sammen, og det bliver med Claus Meyer på tribunen.

»Jeg vågnede tidligt i morges med uro i kroppen,« skriver han til B.T forud for kampen på gruset i Rom.

Holger Rune og Claus Meyer Foto: Aneke Rune Vis mere Holger Rune og Claus Meyer Foto: Aneke Rune

»En 20-årig dansker mod en spiller, der har domineret international herretennis de sidste 15 år og -som sammen med Nadal – har vundet flest grand slams af alle spillere i tennis sportens historie og som ligger nummer 1 i verden p.t. …« fortsætter han.

Claus Meyer er selv tennisfan og løb for første gang ind i Holger Rune og Aneke for tre år siden på det berømte Mouratoglou-anlæg i det sydfranske – som er ejet af Patrick Mouratoglou, tenniskometens stjernetræner.

»Jeg endte med spontant at træne sammen med ham en halv time på centrecourt. Totalt overskudsagtigt – altså af Holger og Aneke,« skriver Claus Meyer, der har fulgt samtlige af Holger Runes kampe, siden de mødtes.

Det er dog første gang, at han sidder på lægterne til en stor international turnering og hepper på danskeren.

Stjernekokken er dog ikke den eneste danske personlighed, som er bakker op om den danske verdenssyver på det italienske grus.

Han har blandt andet følgeskab af Mikael Bertelsen, der afslørede en særlig plan for at genere Novak Djokovic op til kampen.

Det gjorde han til Ekstra Bladet.

»Vi kommer til at larme hele natten. Vi skal spille tennis på gangen for at holde ham vågen,« sagde han, da det viser sig, at de bor på samme hotel som verdens nummer ét.

Holger Rune slog Andrei Popyrin ved fjerde runde i Rom. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE Vis mere Holger Rune slog Andrei Popyrin ved fjerde runde i Rom. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Claus Meyer ved dog ikke, om vennen Mikael Bertelsen fik ført planen ud i livet.

»Jeg slap Mikael af syne klokken 23.30, hvor han gik hvileløst rundt på gangene med sin ketsjer i den ene hånd og en flaske grappa i den anden,« forklarer Claus Meyer med et glimt i øjet.

»Mit håb er, at Holger langsomt får pakket Novak ned i en kommode, hvor han kan gå på ham igen og igen med sine offensive stød.«

På den italienske tur har Meyer og co. endda mødt Novak Djokovic på træningsbanerne ved deres hotel.

En story på Instagram afslører, at gruppen fik taget en selfie med Runes modstander i kvartfinalen.

»Holger slog jo sensationelt Djokovic i Paris sidste år. Hvor mange andre, der har tabt til Holger, har ikke pevet over dit og dat? Novak tog sit nederlag som en mand,« skriver Claus Meyer og hentyder til finalen i Paris i fjor, hvor Holger Rune opnåede karrierens største triumf.

Da Roger Federer gik på pension i efteråret sidste år, vakte Meyer opsigt med en video, hvor han stortudende afslørede hans passion for schweizeren.

»Jeg har altid elsket Federer, og så kan man ikke også holde med Djokovic. Men hans adfærd mod Rune, hans coolness og legesyge på anlægget, hvor vi selv spillede i forgårs, har gjort indtryk,« skriver kendissen.

»Men I vil ikke være i tvivl om, hvem jeg holder med, hvis I ser kampen.«

Du kan følge opgøret mellem Holger Rune og Novak Djokovic live på bt.dk.