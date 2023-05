De danske tennisfans kan godt begynde at rydde kalenderen.

For efter onsdagens forrygende sejr over Novak Djokovic tyder noget på, at Danmark meget snart kan have en ny grand slam-vinder i Holger Rune.

Og ifølge B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, kan en grand slam-triumf ligge og lure lige om hjørnet.

»Jeg tør næsten ikke sige det, men jeg tror, at Danmark har fået endnu en grand slam-vinder inden året er omme. Holger Rune tager i hvert fald til Paris i næste uge som én af de klare favoritter til at løfte trofæet ved French Open,« siger han.

Holger Rune er i semifinalen ved Italian Open. Foto: CIRO DE LUCA Vis mere Holger Rune er i semifinalen ved Italian Open. Foto: CIRO DE LUCA

Det er onsdagens præstation, hvor danskeren kvaste den serbiske superstjerne i kvartfinalen ved Italian Open, der får B.T.s sportskommentator til at lette på hatten af den danske tenniskomet:

»Holger Rune viste hele verden, hvorfor han lige nu er den mest spændende tennisspiller på planeten. Kombinationen af at være uimponeret, fandenivoldsk, fræk og passioneret gør, at man som tilskuer nærmest ikke tør ånde eller blinke med øjnene i de timer, Rune er på banen.«

»Hans styrke har vokseværk i disse måneder, mens hans svagheder udviskes. Den udgave, der for et år siden kunne tabe en kamp på gulvet, fordi en dom går imod ham, eller publikum buher ad ham, ser vi sjældnere og sjældnere. I stedet er han begyndt at vende modgang til benzin,« lyder det videre fra Lasse Vøge.

Det er dog ikke kun B.T.s sportskommentator, der er imponeret over Runes niveau.

Også Novak Djokovic, der fik en hård tur i den danske tennismaskine, havde kun rosende ord tilovers for sin overmand.

Årets French Open begynder 28. maj.