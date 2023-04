Lyt til artiklen

Vi har fået en unik dansk superstjerne.

Midt i min bitre skuffelse og harmdirrende frustration over, at Holger Rune ikke strammede sækken, da han var på 4-1 i afgørende sæt mod russiske Rublev i Masters-finalen i Monte Carlo, sad jeg søndag eftermiddag alligevel med et lille dumsmart smil på læberne.

For den stjernespækkede turnering i fyrstedømmet havde bare bekræftet mig i, at vi i Holger Rune både har fået en verdensstjerne og en type, hvis lige dansk idræt ikke har set i mange, mange år.

Holger Rune er uden tvivl den mest interessante og fascinerende karakter på den danske sportshimmel lige nu – ja, selv på den internationale scene stikker han ud. Og jeg skal virkelig vride hjernen for at finde den rigtige at sammenligne vores 19-årige stjerne med.

Jeg har været forbi Preben Elkjær, Thomas Gravesen, Nicklas Bendtner, Joachim B. Olsen, René Holten, Nicki Pedersen og Rolf Sørensen.

Men jeg er kommet frem til, at vi skal over til de danske sportskvinder for at finde det bedste bud. For Holger Rune minder altså mig allermest om … Anja Andersen.

Fordi – præcist som det var tilfældet med Anja – foregår der en evig indvendig kamp på ydersiden af Holger Rune. Og det gør ham så fandens dragende. Jeg kan ikke få øjnene væk – selvom jeg mister leveår af alt det drama.

Hos Anja Andersen var – og hos Holger Rune er – talentet så massivt, at den største forhindring som regel ikke var modstanderen. Det var kampen mod egne dæmoner.

For Holger Rune er der INTET filter i kampens hede. Der bliver ikke lagt låg på hverken jubel eller raseri. Han skriger glæden ud, når forhånden afgør en lang duel. Han skælder og smælder på sig selv, på mor og trænerne i boksen, når bolden er dømt ude.

I søndagens finale missede den unge dansker to afgørende smash på kritiske tidspunkter, og han kvitterede med i raseri at tyre to bolde ud i Middelhavet og få en røffel og advarsel af dommeren. Og man kan med rette påstå, at det var her, han tabte søndagens finale. Den indre kamp tabte han.

I semifinalen kom han i infight med tusindvis af italienske fans. Og han sugede bare næring af al den modstand, der blev råbt ned mod ham. Holger Rune tyssede bare på dem, slog en vinder, og førte derefter hånden op bag øret – 'lad mig høre jer nu'. Den indre kamp vandt han overlegent.

Anja gav – som nogle læsere nok kan huske – fansene fingeren i ny og næ. Og hendes kampe i kampen foregik ikke med mor eller træner i æresboksen – men med en oftest rødglødende landstræner Ulrik Wilbek på sidelinjen. Hun var verdens absolut bedste, når hun vandt over sig selv.

Det var altid en følelsesmæssig rutsjebanetur at følge Anja Andersen, men det var en tur, hele Danmark tog sammen – gaderne lå øde, når hun havde harpiks på fingrene. Hun var så fascinerende, talentfuld og helt sin egen, at man ikke kunne lade med at kigge med.

Og det er den tur, vi nu har startet med lige så unikke Holger. Og vil du holde min Babolat-ketsjer, hvor venter der os mange vilde øjeblikke – både jubel og gråd – de næste 15-17 år. Det bliver alt andet end kedeligt, så spænd sikkerhedsbæltet.