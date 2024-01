Holger Rune er videre ved Australian Open efter et mindre drama, hvor han både spillede gudetennis, blev rasende og endte i store problemer.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Hvis du har tænkt dig at følge Holger Runes karriere de kommende år, så skal du have investeret i et helbred, der går udover enhver forstand.

For det bliver den vildeste rutsjebanetur af følelser. Sådan var det i hvert fald tirsdag, da danskeren flere gange viste storspil – men også ofte for lavt bundniveau.

Holger Rune er vild med Australiens dyreliv. Og hvis han var en koala, så var Yoshihito Nishioka et forsvarsløst eukalyptusblad, når han først skruede op for tempoet. Og det gjorde han heldigvis en del gange, når han var i problemer. Fornemmede man en krise hos ham, så hev han lige tre serveesser frem. Og hvis han havde behov for at variere sit spil, så kælede han med en delikat stopbold.

Men hvis den unge tenniskomet skal gøre sig forhåbninger om at drømme stort her i Melbourne, så skal han pakke de absurd mange uprovokerede fejl væk. Og han skal stoppe med at ville slå vindere hver eneste gang, for ellers overforcerer han. Denne gang gik det dog lige, og danskeren er videre med cifrene 6-2, 4-6, 7-6, 6-4.

Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix

Ikoniske Rod Laver Arena i første runde. Det siger alt.

For den danske tenniskomet er ikke længere bare hr. hvem-som-helst. Holger Rune ER et stort navn på ATP-touren, og arrangørerne ved godt, hvad de skal gøre for at få sat ild til publikummet her i Melbourne.

Hvis de vil have tilskuerne til at bide negle og gennemgå hele følelsesregisteret af frustrationer og eufori, så skal de bare placere den unger dansker på de store baner. For der er garanti for drama, når han bliver rasende, som han gjorde mod japaneren.

Her er ingen nemlig nogensinde i tvivl om, hvad Danmarks tennisprins føler, når han render rundt derinde og hamrer sin ketcher i jorden eller råber ud til sin spillerboks. For alle føler det med ham. Lige nu er vi i hvert fald helt udmattede. Og det er ikke på grund af varmen. Vi holder det næsten ikke ud.

Foto: Joel Carrett/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Joel Carrett/EPA/Ritzau Scanpix

Fansene er allerede smaskforelskede i hans ben, og noget siger os, at det måske også ender sådan med danskerens overarme.

For til dagens kamp havde Holger Rune pludselig fundet et helt nyt look frem fra klædeskabet. Den omvendte kasket sad, som den plejede, men for første gang spillede den danske stjerne en kamp i bare arme.

På den måde kunne folk også se de hakkede guns, han render rundt med. Lidt lir til kameralinserne skal der jo være plads til.

Foto: Martin Keep/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Keep/AFP/Ritzau Scanpix

Job done! Og så videre til det næste.

For Holger Rune er – efter flere vanskeligheder – klar til anden runde her i Melbourne, hvor han endnu en gang vil være gigantisk favorit.

Den franske wildcard-spiller Arthur Cazaux er nemlig på menuen, når danskeren torsdag skal forsøge at sætte lidt mere ild til et forhåbentlig stort grand slam-eventyr i Australien.