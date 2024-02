Puha, det gik! Holger Rune er videre ved ATP-turneringen i Rotterdam efter en kamp, hvor han undervejs var i store problemer.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

De danske tennisfans kan lige så godt forberede sig på det. For de kommer ALDRIG til at få et roligt øjeblik med Holger Rune.

Danskerens niveau svinger nemlig så meget i kampene, at man kan være stensikker på, at der er garanti for både drama, forrygende spil og ekstreme udfald fra stortalentets side. Og onsdag var heller ingen undtagelse mod russiske Roman Safiullin.

Rune viste både storspil, men desværre også de velkendte mentale nedbrud, som åbenbart forfølger ham konstant. Det må alligevel være dybt frustrerende for danskeren, at han skal igennem hele følelsesregisteret, hver gang han træder ind på banen.

Mod russeren formåede han dog heldigvis at håndtere det til allersidst, og derfor vandt han nogenlunde sikkert med cifrene 6-4, 2-6, 6-1.

Der har været ekstremt meget opmærksomhed på Holger Rune de seneste uger, og det har ikke været på grund af spillet på banen.

Danskerens trænerkaos har nemlig været den helt store historie ude i tennisverdenen, hvor folk for længst har opgivet at holde styr på, hvad der egentlig er op og ned i Rune-lejren.

Af samme årsag var onsdagens sejr da også uhyre vigtig for den danske stjerne.

Han fik sendt et signal til omverdenen om, at kaosset ikke får lov til at blæse ham omkuld lige med det samme.

Øhh...hvor er Aneke Rune?

Den danske tennismor var i ikke til stede i sønnens spillerboks i Rotterdam onsdag.

For første gang i flere år sad hun derfor ikke på sin ellers vante plads og heppede, som hun ellers trofast har gjort.

Det er dog ikke mere end en uge siden, at Aneke Rune meddelte, at hun havde valgt at stoppe som pressechef for sin søn efter flere år.

Holger Rune har VIRKELIG snart brug for et stort resultat, og det vil være en tiltrængt triumf, hvis han kan stryge til tops i Rotterdam.

I næste runde er danskeren i hvert fald storfavorit, når han møder Alexander Shevchenko fra Kasakhstan, som han i øvrigt besejrede i starten af året i ved turneringen i Brisbane.

Men med det svingende niveau, som Danmarks bedste herrespiller til tider viser i øjeblikket, så bliver det med næppe en walkover.