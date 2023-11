Vanvittige øjeblikke, gigantiske dramaer, kæresterygter, trænerkaos og et rystende chokexit. Holger Rune har sørget for galoperende hjertebanken, jubel og hovedrysten i de danske stuer i 2023.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens sæson:

Hvor skal man næsten starte?

For danskerens sæson har budt på det hele. Store opture og kæmpe nedture. I årets første tre måneder var der ikke meget, der tydede på, at han skulle brage ind i top-10 på verdensranglisten, eftersom han havde det svært på nogle af de mest ikoniske hardcourtunderlag.

Men i det øjeblik, grussæsonen begyndte, virkede danskeren flere gange urørlig. To Masters 1000-finaler, en dramatisk titelsejr i München og en kvartfinale ved French Open inden for kort tid. På dét tidspunkt var Holger Rune i top-3 over verdens bedste spillere. Uden tvivl.

Og det lugtede derfor da også pludselig af et græseventyr, da den 20-årige komet skulle møde sin barndomsven og verdensetter Carlos Alcaraz i Wimbledon-kvartfinalen. Men danskeren var chanceløs, og i det sekund, han forlod ikoniske Centre Court, begyndte karrierens største nedtur.

Holger Rune spillede sig i kvartfinalen ved Wimbledon. Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

For Rune bragede direkte ind i en mareridtsstime, hvor han kun tog en enkelt sejr i 11 kampe. Og det rystende førsterundenederlag ved US Open blev symbolet på en forfærdelig periode på tennisbanen. Den glemmer vi aldrig.

Men lidt stjernestøv fra legenden Boris Becker på trænerbænken forvandlede Holger Runes spil, og det gjorde, at han i sidste øjeblik formåede at skrive historie ved at kvalificere sig til sæsonfinalen som den første danske herresinglespiller nogensinde. En vanvittig bedrift og kæmpestort for et lille tennisland som Danmark.

Ærkerival sendt til tælling

Siden dramaet ved French Open-kvartfinalen i 2022 mod Casper Ruud, hvor det fløj rundt med beskyldninger om løgne, havde Holger Rune ikke stået over for sin norske ærkerival på en tennisbane. Faktisk havde han aldrig formået at besejre ham.

Men det blev der i den grad lavet om på, da Rune endelig sendte Ruud til tælling ved ATP 1000-turneringen i Rom og spillede sig i finalen. Et bemærkelsesværdigt øjeblik, da den skandinaviske stridsøkse efter næsten et helt år så ud til at blive begravet. I hvert fald udadtil.

Holger Rune og Patrick Mouratoglou stoppede samarbejdet i 2023. Foto: Bax Lindhardt

Choknederlag i USA

For første gang nogensinde var en dansk herrespiller seedet til at gå i en semifinale ved en grand slam. En historisk ranglisteplacering som nummer fire betød, at Holger Rune var én af de største favoritter ved US Open i New York. Men det hele endte i stedet med en kæmpe mavepuster.

Et rystende nederlag i første runde sendte i stedet alle de danske tennisfans hjemme foran tv'et i choktilstand. Og der er stadig ingen grund til at pakke det ind. For det var én af Holger Runes absolut værste kampe i seniorkarrieren. Nok den værste, faktisk.

Aneke Rune fik en svigerdatter i 2023, Caroline Donzella (i midten). Foto: Dylan Martinez/Reuters/Ritzau Scanpix

Trænerkaos og kæresterygter

I kølvandet på det chokerende nederlag i USA fulgte et par uger, hvor trænerkaosset fyldte ALT. Den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou blev smidt på porten og fik lidt af en skudsalve med sig i form af skarp kritik fra Holger Rune, som mente, at franskmanden havde været »uengageret« i løbet af året.

Barndomstræneren Lars Christensen kom tilbage i folden, men det var kun for en kort periode. For resultaterne endte med at blive en decideret fiasko den efterfølgende tid, og derfor endte parterne med at gå hvert til sit efter adskillige år sammen.

Alt imens florerede der kæresterygter på de sociale medier, og for at få bare en smule ro på karrieren måtte den danske tennisstjerne da også til sidst indrømme, at han og den italienske model, influencer og ejendomsmægler Caroline Donzella var faldet pladask for hinanden.