22 elendige minutter fra Holger Rune endte med at koste dyrt både for kampens udfald og danskerens selvtillid.

Han kom sig aldrig helt over chokstarten i andenrundekampen i China Open.

Danskeren tabte 3-6, 5-7 til Grigor Dimitrov.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation.

Det var voldsomt frustrerende at se, hvor svingende Holger Rune var i opgøret mod Dimitrov.

I nogle dueller havde Rune knap nok power i baghånden til at få bolden over nettet, og få bolde efter smaskede han en forhåndsvinder cleanet op langs linjen. Desværre for Holger Rune var der flere uprovokerede fejl end vindere og det var her, at den helt store forskel var mellem de to spillere.

I de afgørende momenter så Holger Rune nemlig noget rystet og nervøs ud, og det er slet ikke den samme Rune, som er kravlet helt op i verdenstoppen.

Hvis kroppen er ved at være i okay forfatning, så er det i høj grad det mentale, der skal arbejdes en del på i Rune-lejren nu.

De kinesiske myndigheder var få minutter fra at bringe en efterlysning: Find Holger!

De første 22 minutter var Rune nærmest ikke mødt op til kampen.

Hvis de danske tennisfans troede, at Rune var tilbage på sporet efter sejren over Felix Auger-Aliassime, fik de søndagskaffen galt i halsen, da de så danskerens spil mod Dimitrov.

I andet sæt var Rune væsentligt bedre, men han var stadig umådeligt langt fra fordums styke.

22 minutter! Så længe skulle der gå, før Holger Rune stemplede ind i kampen og vandt sit første parti til stillingen 1-4.

Rune havde absolut ingen power i sine slag i kampens indledning, hvor han tre gange i samme parti sendte bolden i nettet helt nede ved jorden.

Han slog konstant ud med armene, kiggede ud mod sin boks og tog sig bekymrende til skulderen.

Pludselig vendte danskeren alt på hovedet og vandt tre partier i træk. For en stund var han tilbage i kampen, inden spillet faldt fra hinanden igen i resten af første sæt.

Med nederlaget mod Dimitrov falder Rune i hvert fald ned som nummer fem på verdensranglisten, når den opdateres. Måske endda ned som nummer seks.

Det kan være den første af mange pladser, danskeren falder på ranglisten i de kommende uger, hvor han skal forsvare en hel del point fra sidste år.

Med det niveau Rune viser lige nu, kan vejen ud af top ti være kort.

Den danske tenniskomet skal genfinde sig selv, og det skal være snart. Ellers kan det gå helt galt.