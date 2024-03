Av! Holger Rune røg ind i en kæmpe nedtur, da han torsdag blev sendt ud af turneringen i Rotterdam efter en kamp, der gjorde os alle bekymrede.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

For en gangs skyld formåede Holger Rune at holde de uprovokerede fejl nede på et minimum, og det er trods alt et plus. Men så stopper festen også dér.

Det var nemlig på ingen måde nok til at besejre Alexander Shevchenko. Danskeren er propfyldt med mentale udsving i øjeblikket, og det er desværre altødelæggende for hans spil lige nu.

Han kan serve nok så godt, men hvis han ikke har hovedet med, så er han med det samme i store, store problemer. Og det var også tilfældet denne torsdag. Endda på trods af flere gaver fra Shevchenko undervejs.

Dermed er Holger Rune ude af turneringen, inden det for alvor blev sjovt. Danskeren tabte med cifrene 4-6, 6-1, 3-6.

Vi ved ikke helt, hvad vi skal sige, for vi har svært ved at genkende Holger Rune. Han chokerer os faktisk lidt.

Den seneste måned har været lige til glemmebogen for danskeren, der meget snart bliver presset på ranglisten. Og når man ser ham spille i øjeblikket, så er man ikke i tvivl om, at det er oppe i hovedet, hvor der lidt for ofte foregår noget, som bringer ham HELT ud af fatning.

Mentalt virker han slet ikke til at være et sted, hvor han kan komme i nærheden af at slå de bedste spillere eller vinde en turnering lige nu. Og det er bekymrende at se.

Hvor var folk henne?

Der var i hvert fald nærmest gabende tomt i hallen, lige da Rune og Shevchenko gik på banen.

Jo jo, kampen startede midt i arbejdstiden for mange, men det er en ATP 500-turnering, det her.

Det syn, som torsdag mødte tv-seerne i starten af opgøret, må have fået arrangørerne til at tage sig en smule til hovedet. Det skal kunne gøres bedre.

Holger Rune krydser Atlanten og rejser til Mexico de kommende uger.

Her venter der kampe ved Los Cabos og i Acapulco, inden turen går til USA og de prestigefyldte turneringer Miami Open og Indian Wells.

Og her SKAL danskeren simpelthen have en succesoplevelse, ellers får han en forfærdelig optakt til favoritdelen af sæsonen på grusunderlaget.

Det kan blive en altafgørende periode for det danske stortalent. Vi holder vejret indtil da.