Boris Becker pakker bestemt ikke tingene ind.

Det gør han heller ikke overfor Holger Rune, som tyskeren netop har forlænget sin aftale for 2024-sæsonen med.

»Jeg har tilladelse til at sige, at du spillede ad helvedes til i dag. Jeg kan ikke arbejde uden det. Det må han leve med og tolerere, for det er den eneste måde at skabe fremskridt, fortæller Boris Becker i Eurosport-podcasten Das Gelbe vom Ball.

Netop kommunikationen mellem spiller og træner er vigtig for Becker, og derfor skulle der også alvorsord på banen fra den tyske tennislegende, da han tiltrådte Runes team.

Boris Becker fortsætter som træner for Rune i næste sæson. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Boris Becker fortsætter som træner for Rune i næste sæson. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

»Starten var meget intens, fordi ATP-finalerne i Torino var på spil. Holger havde en virkelig dårlig sommer, hvor han tabte i første runde otte ud af ni gange, og en enkelt gang i anden runde,« siger Becker og fortsætter:

»Vi talte om, hvorfor han havde tabt kampene. Var det hans forhånd eller baghånd, eller var det hans attitude?«

Da Becker blev hentet til for at coache og træne den danske superstjerne i årets sidste tre turneringer i Basel, ved Paris Masters og under sæsonfinalerne i Torino, var Rune inde i en særdeles svær periode.

Men allerede ved turneringen i Basel var der fremskridt for danskeren, der nåede semifinalen i ATP-turneringen.

Efter sæsonfinalerne, hvor Rune røg ud efter en dramatisk kamp til hjemmebaneyndlingen, Jannik Sinner, har han nu trukket stikket for en stund.

Det kan du læse mere om HER.