Monaco er fyldt med dansk stjernestøv på tennisfronten.

De to verdensstjerner Holger Rune og Caroline Wozniacki har nemlig begge en bolig i det luksuriøse fyrstedømme, hvor adskillige sportsstjerner holder til.

Og derfor støder de to danskere da også ofte ind i hinanden, når de går rundt i de monegaskiske gader.

Det fortæller Holger Rune, da B.T. møder ham på Monte Carlo Country Club, hvor han til daglig træner med store navne som Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev.

Holger Rune sammen med sin stjernetræner Patrick Mouratoglou, da B.T. besøgte danskeren i Monaco. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg møder faktisk tit Caroline hernede. Hun går op i min karriere og har altid været enormt sød og støttende, lige siden jeg spillede min første ATP-turnering,« lyder det fra stortalentet, hvorefter han tilføjer:

»Inden hun stoppede sin karriere, så sagde hun til mig, at hvis der var noget, hun kunne hjælpe med, så skulle jeg bare sige til.«

Har du så gjort det?

»Ikke endnu. Det kan være, når jeg står i min første grand slam-finale, at jeg har brug for et råd,« siger tenniskometen med henvisning til Caroline Wozniackis Australian Open-triumf i 2018.

En triumf, som den 20-årige dansker i januar beskrev som et historisk øjeblik, der har betydet en masse for ham.

Spørgsmålet er dog, om han ikke meget snart ender med at overtage titlen som Danmarks største tennisnavn nogensinde, efter han er braget ind i top-10.

I slutningen af maj har Holger Rune i hvert fald muligheden for at gøre sin landskvinde grand slam-kunsten efter, når French Open begynder.