De fleste af os kommer 'bare' hjem med et stykke kage og lidt kaffe i maven, når vi har været til familiefødselsdag, men for 6-årige Ebba Bjerregaard skulle mormorens fødselsdag i starten af august ende med at give en noget anderledes og unik fangst.

Selskabet havde knapt drukket kaffen færdig, da Ebbas onkel, 42-årige Terkel Brannet, spurgte sine mange niecer og fætre, om ikke de havde lyst til at gå med op og plukke æbler fra det æbletræ, der ligger på en gravhøj tæt på Ebbas mormors landsted. Terkel og seks unger fandt hurtigt en håndfuld æbler, og det var så her, at den 42-årige onkel, der arbejder som arkæolog, fik en idé. »Lad os lege 'gamle dage',« sagde han til børnene, og bad dem finde nogen flintesten, så han kunne skære æblerne med skarpe sten, som man gjorde i de tidligere tidsaldre.

Men det var så her, at den sjove leg forvandlede sig til en yderst alvorlig situation for arkæologen.

»De går rundt og kigger på den nærmeste majsmark, og så kommer Ebba tilbage med et fund og spørger: 'Kan du slå denne her i stykker?'... Jeg kigger og siger: 'Nej, det kan jeg sgu ikke',« fortæller Terkel Brannet til B.T.

6-årige Ebba, der for en stund blev arkæolog Foto: Privatfoto Vis mere 6-årige Ebba, der for en stund blev arkæolog Foto: Privatfoto

Ebba bliver nærmest forskrækket over onklens reaktion, men samtidig er Terkel også i en form for choktilstand. Han kan med det samme se, hvad der ligger i den lille børnehånd. Det er en ældgammel og sjælden pilespids. Siden han var en ung knejt, har han samlet oldsager, og aldrig har han fundet en flintpilespids fra den kultur.

»Den er vel nok en 12.000 år gammel og må betegnes som en sjældenhed. Sandsynligvis er det en rensdyrjæger, der har skudt forbi,« fortæller arkæologen.

Her ses Terkel Brannet med den lille pilespids Foto: Terkel Brannet Vis mere Her ses Terkel Brannet med den lille pilespids Foto: Terkel Brannet

Terkel arbejder til dagligt på Museum Salling tæt ved Skive, og i deres samlinger findes sådan en flintpilespids kun i meget få eksemplarer. Nu har de dog fået endnu en til udstillingen.

Men hvad med en findeløn? Terkel har aftalt med sin niece, at Ebba og ham skal en tur i Fætter BR, og så kan den 6-årige pendant til Indiana Jones ellers vælge lidt fra hylderne i legetøjsforretningen.