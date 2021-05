Det danske vejr har vist sig fra sin bedste side i løbet af weekenden.

Det har fået en masse danskere udendørs. Dog har ikke alle haft en god oplevelse med den varme weekend.

B.T. har fået tilsendt billeder fra nogle af de danskere, der ikke var så rundhåndede med solcremen, som de burde.

Se dem i bunden af artiklen.

Mathias Nielsen var ude at se sine venner spille fodbold, da han havde glemt at smøre sig ind i solcreme. Foto: Mathias Nielsen. Vis mere Mathias Nielsen var ude at se sine venner spille fodbold, da han havde glemt at smøre sig ind i solcreme. Foto: Mathias Nielsen.

En af dem, der sidder tilbage med en rød næse ovenpå en solbeskinnet weekend, er 19 årige Mathias Nielsen. En tur til fodboldkamp med vennerne viste sig at være langt varmere end forventet.

»Jeg skulle ud at se nogle af mine venner spille fodbold i lørdags, og jeg havde tænkt over, at det muligvis var dumt, at jeg ikke havde taget solcreme på, da jeg var taget afsted. Jeg troede dog, at jeg sagtens kunne klare to timer i solen uden solcreme,« siger Mathias om den uheldige episode.

Det viste sig, at Mathias havde for høje tanker til sin hud og for lave tanker til solens kraft. Allerede efter 45 minutter begyndte vennerne på sidelinjen at lægge mærke til Mathias Nielsens mere rødlige hudfarve.

»I halvlegen var der nogle af drengene, der sagde til mig 'du er da blevet lidt rød Mathias', og allerede der kunne jeg godt mærke, at jeg var begyndt at blive øm. Jeg tænkte dog, at de sidste 45 minutter ikke kunne skade alverden.«

Det kunne de sidste 45 minutter. Som det ovenstående billede afslører, endte Mathias Nielsen med ildrøde arme og ben og en aftersun fattigere.

»Jeg måtte jo tage hjem og smøre hele min krop ind i aftersun. Det var lidt en smertefuld oplevelse, må jeg sige.«

For Mathias betød lørdagens 'solstunt', at han måtte spenderer resten af weekenden inden døre. Selv to dage efter episoden er han mærket.

»Jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at vi skulle have hjemmeundervisning i dag. Jeg ved ikke, om jeg var kommet afsted, hvis jeg skulle ud i solen i dag.«

Den ubehagelige oplevelse vil dog ikke afholde den 19-årige midtjyde fra solen resten af sommeren. Da B.T. snakker med ham, er han på vej til at vove sig udenfor i en kort stund endnu en gang.

»Jeg har lige smurt faktor 50 på hele kroppen, så jeg satser på, at det er nok. Det er også kun et hurtigt kig på solen. Jeg skal ikke nyde noget af samme oplevelse som i lørdags,« fortæller Mathias Nielsen.

Du kan se billederne af de solramte danskere under her:

