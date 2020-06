Når Silas Holst slår dørene op til sin spritnye danseskole, så bliver der rig mulighed for at lære de hypede TikTok-danse, hvis man vil være ung med de unge.

Det på trods af, at 'Vild med dans'-stjernen ikke selv ved særlig meget om det populære sociale medie, som især under corona-karantænen har taget Danmark med storm.

»Man skal følge med tiden, og tiden siger, at TikTok er ret populært især blandt børn og unge. For mig handler det om at finde de genrer og stilarter, der spreder glæde og giver god energi. Det er jo det, dans handler om,« fortæller han i fredagens udgave af B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen'.

Og noget tyder på, at det kan blive helt indbringende at 'følge med tiden'. I hvert fald er Silas Holst selv blevet overrasket over, hvor 'helt sindssygt mange' der har tilmeldt sig undervisningen, fortæller han.

Silas Holst har vundet 'Vild med dans'-flere gange - blandt andet her i 2019 med skuespilleren Jakob Fauerby. Foto: Henning Bagger Vis mere Silas Holst har vundet 'Vild med dans'-flere gange - blandt andet her i 2019 med skuespilleren Jakob Fauerby. Foto: Henning Bagger

Det sociale netværk TikTok, der tidligere er kendt som musical.ly, bruges til at dele små videobidder på op til 1 minut - og her går især små danse gerne viralt, hvorefter mediet eksploderer med de samme dansetrin, som danses igen og igen, til en ny dans går viralt. Og det er disse trin, man nu kan få hjælp til selv at danse.

Silas Holst driver Dansestudie.dk med sin ven og forretningspartner Benjamin Martin. Foruden sin mor, Lene, der skal være stedets receptionist, har 'Vild med dans'-stjernen også ansat en række gode venner i rollerne som danselærere.

Og mens Silas Holst kommer til at undervise i flere stilarter, så holder han sig altså langt væk fra TikTok-dans, som en anden instruktør vil tage sig af. Og det er nok meget godt, må han medgive.

»Jeg er ikke på TikTok. Jeg er håbløst gammeldags, jeg har ikke computer eller forstand på teknik. Jeg har ikke sat mig ind i det, men det kommer jeg til nu,« siger han.

@christianesm Leg work Reve de Favela ##majorlazer ##ravedefavelachallenge ♬ Rave de Favela (feat. BEAM) - Major Lazer & MC Lan & Anitta

'Vild med dans'-værtinden Christiane Schaumburg Müller er en af de kendte danskere, der er faldet for TikTok. Se en af hendes danse-videoer herover.

Han kender dog til mediet gennem sin 5-årige datter, Maggie My, som er helt vild med TikTok og danser rundt, fortæller han, og han kan se, hvor sjovt det er for børn med de små simple koreografier.

»Så kan man nok så meget tænke, at man skal presse unge mennesker til at danse standard latin og alt det der, men hvis det ikke er det, de vil? Hvis bare de vil bevæge sig, danse og røre sig, så er jeg glad.«

Ifølge Silas Holst har man som danselærer pligt til at følge med tiden. Sidste år var det for eksempel dansene fra computerspillet Fortnite, der blev så populære, at de flyttede sig fra skærmen og ind i dansestudierne.

Som værterne på 'Helt væk med Hemmingsen', Anders Hemmingsen og Emma Wittendorf, påpeger, så er de populære TikTok-danse korte danse af højst et minuts varighed. Men man skal altså ikke besvære sig med at snøre danseskoen for blot at blive undervist i få minutter. Det er nemlig ikke rene TikTok-hold, Silas Holsts danseskole udbyder.

»Hvis man for eksempel går til disco som barn, så lærer man også en masse TikTok. Man skal kombinere stilarter, så man spreder danseglæde og dansebevægelse og en lyst til at danse blandt børn og unge.«