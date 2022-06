Lyt til artiklen

Sanger og influencer, Szhirley, deler gerne billeder af både bryster og balder med sine 104.000 følgere på Instagram.

»Jeg er ikke bange for at vise kød og lægger gerne billeder op af mig selv iført tandtråd i min kolonihave.«

Det fortæller hun i B.T.s podcast 'Helt væk', hvor værterne Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff spørger ind til både livet som influencer og hendes nye bryster.

Selv er Schirley ligeglad med, hvad andre tænker:

»Folk må mene, hvad de vil om mig, og de må snakke om det en halv aften i et sommerhus med deres venner. Men de behøver ikke sige det til mig,« fastslår hun.

Men det er ikke altid, at andre kan holde deres meninger for sig selv. Derfor er der én bestemt person, hun altid spørger til råds, før hun poster et billede. Nemlig sin ældste søn.

»Reglen er, at Elton på 12 år skal godkende alt. For det er ham, der kommer til at høre for det, hvis folk har en mening og nogle af hans venner følger med hos mig.«

Selv kan Szhirley godt lade sig rive med, tænke: ‘Fuck en god røv, jeg har’ og straks poste et billede, men hun vil ikke udsætte sønnen for at skulle forsvare sin mor.

Derfor finder ingen bikinibilleder vej til Instagram, før Elton har sagt god for, at det er et, han kan stå inde for.

»Engang imellem siger han: ‘Det er vildt flot det der billede, men dine balder er rigtigt store på det, kan vi tage et andet?’, fortæller hun grinende.

For det er ham, der over for sine kammerater skal kunne sige:

»Jeg har en lækker mor og hva’ så,« siger hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Szhirley (@szhirleys)

Et af de billeder, Szhirley selv havde mindre lyst til at poste, var billedet og historien om, at hun har fået nye bryster.

»Mange har sikkert regnet ud, at det ikke er dem, jeg har fået fra naturens side. Jeg er åben om det meste, men det var svært at dele,« siger hun.

Forhistorien er, at brysterne, som hun kalder 'sine piger', var en 'torpedopat' og en 'gajol':

»De kom fra hver deres planet. Jeg havde et kæmpe Dolly Parton på den ene side og et Kate Moss på den anden. Det var så tarveligt og slet ikke okay.«

Allerede som helt ung, vidste hun, at hun ville have dem korrigeret, med først efter den ældste søns fødsel gjorde hun alvor af tankerne. For ti år siden fik hun sin første brystoperation og sidste år i november blev 'pigerne' udskiftet.

»Jeg er vild med kropspositivisme, men også tilhænger af, at man gør det med sit hylster, som man har lyst til – uanset hvad folk omkring én måtte mene.«

Derfor tog hun et 'ret godt tilløb', før hun besluttede, at hun var nødt til at være åben om det.

»For det kan være en inspiration til andre piger og kvinder, der heller ikke er glade for deres babbedutter.«