Efter at have gjort skurkerollen til sit varemærke, forsøgte Roland Møller sig kortvarigt som førsteelsker. Han mente, at biografgængerne var trætte af at se ham som badboy.

Men det skulle han aldrig have gjort.

Det fortæller den 48-årige skuespiller i B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen', hvor han kan berette om en yderst akavet sexscene, som blev afgørende for ham.

»Det er det mest intimiderende, jeg nogensinde har prøvet. Det gør jeg aldrig igen.«

Roland Møller som vi kender ham bedst. Foto: Simon Skipper

I 2019 havde Roland Møller en rolle i den tjekkiske dramafilm 'The Glass Room', hvor han – ganske som ønsket – fik rollen som førsteelsker over for hollandske Carice Van Houten, der blandt andet er kendt fra 'Game of Thrones'. Og det indebar blandt andet en sexscene.

»Hun er faktisk nøgen i alle sine film, fandt jeg ud af bagefter, så hun var helt cool med det, men jeg havde aldrig prøvet det før, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle starte henne,« siger han.

Roland Møller fik ikke megen hjælp fra sin medspiller, så han bad instruktøren give ham detaljerede instrukser.

'Kiss her knees, kiss her thighs, and you can skip that part and kiss her stomach,' genfortæller han instruktørens ord i podcasten, som du kan høre over artiklen.

Den hollandske skuespiller Carice van Houten. Foto: Angela Weiss

Mens Roland Møller havde terpet sine replikker i bund og vasket sig grundigt inden den intime optagelse, virkede hans medspiller mere ligelad med både hygiejnen og sin kollega, husker den danske skuespiller.

»Alt var bare forfærdeligt. Jeg havde sagt ja til at smide bukserne og trøjen, men det nægtede jeg, da jeg stod der. De gik helt i baglås. 'Du har skrevet under på det'. 'Det er jeg ligeglad med – jeg gør det ikke', for jeg følte ikke, det var classy nok. Det var lidt cheesy.«

Men det betød bare, at instruktøren fik en ny idé om, at filmparret skulle have sex op ad et vindue. Her skulle et kamera på en kran komme helt tæt på hans ansigt, i samme øjeblik som han skulle foregive at få udløsning.

»Bagefter ringede jeg til min agent og sagde: 'Ulrik! Fra nu af skal der stå i min kontrakt: 'I don't do cum faces'. Det var fandme en mærkelig ting,« siger Roland Møller, der varmer sig ved, at der hurtigt bliver klippet væk fra hans klimaks i den endelige film.

Roland Møller er i øjeblikket aktuel i 'Retfærdighedens Ryttere' af Anders Thomas Jensen. Her ses han yderst til højre. Foto: Emil Helms

I dag er Roland Møller fint tilfreds med at spille den samme badboy-rolle, som kickstartede hans karriere i 2010. Skurken har alligevel de fedeste replikker, fortæller han i 'Helt væk med Hemmingsen'.

Og filmen 'The Glass Room'?

»Jeg vil ikke råde jer til at se den i hvert fald,« siger han.