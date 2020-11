Radiostationerne gad ikke spille hans musik. Men hvem griner nu?

Det gør Sigurd Barrett.

Den 53-årige pianist, entertainer og børnevært har nemlig endelig skabt et megahit i både ind- og udland. Ved et tilfælde. Og 18 år for sent.

Men grinet stivner også på et tidspunkt.

Sigurd Barrett kan nemlig ikke grine hele vejen ned til banken, fortæller han i tirsdagens udgave af B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen' med værterne Anders Hemmingsen og Emma Wittendoff.

»Jeg har altid drømt om at prøve at opleve, at noget af min musik på en eller anden måde bliver spillet i radioen. For helt ærligt, i alle årene har radiostationerne sagt: 'Ej, vi spiller ikke Sigurd. Vi spiller ikke 'Bjørnen Bjørn', for det er sådan noget børne-noget. Det spiller vi simpelthen ikke. Vi vil jo have de unge til at høre musik',« husker Sigurd Barrett.

»Så det har jeg hørt på i 20 år, så jeg har tænkt: 'Skide være med det, de spiller bare ikke mig'. Men NU, nu bliver jeg jo spillet i hele verden, og det er selvfølgelig helt fantastisk, så jeg er sådan set ligeglad med pengene. Det er ikke for at lyde krukket eller noget, det er bare overhovedet ikke det, der driver værket.«

I 1998 fik Sigurd Barrett sit folkelige gennembrud som klaverspillende tv-vært i børneprogrammet 'Sigurds Bjørnetime'. Her sang han stakkevis af sange om blandt andre bjørnen Bjørn og de små grønne væsner Pilfingrene, som fik deres egen fjollede kendingssang på ordene 'flip-flap-fluppe-bippe-blop'.

I 2002 valgte tv-værten så at lave et remix af sangen sammen med komponisten Halfdan E.

»Så tænkte jeg: 'Nu begynder de alle sammen at danse'. Og det var der så ikke nogen, der gjorde. Okay, måske var det også min idé, der ikke var så fed. Så glemte jeg det stille og roligt. Og så, lige pludselig, eksploderede det her 18 år senere.«

Sigurd Barrett. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

For på sin Instagram-profil med over en million følgere delte Anders Hemmingsen en video, hvor 'Pilfingerdansen - remix' spillede i baggrunden. Og så stak det af. Af årsager, hverken Anders Hemmingsen eller Sigurd Barret kan forklare, endte sangen med at gå viralt i Danmark, inden den fandt vej til Holland, Sverige, Norge og Belgien og nu ligger nummer fem på den internationale viralliste på Spotify.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Sigurd Barrett er blevet rig på sit hit.

»Det ved jeg simpelthen ikke, og jeg ved ikke, om man tjener noget - eller så meget (på Spotify, red.). Jeg er ikke digitalt orienteret, så jeg har ikke fulgt med i, hvordan det fungerer,« siger Sigurd Barrett, der går op i noget andet end penge, når det kommer til 'Pilfingerdansens' genopblomstring:

»Det er næsten som en kærlighedserklæring - alle dem, der var børn dengang og sad og så 'Sigurds Bjørnetime', og nu danser de så til 'Pilfingerdansen'. Så det varmer mit hjerte, og det er det vigtigte.«