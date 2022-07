Lyt til artiklen

»Det går ret meget amok. Det er virkelig underligt.«

Sådan siger Hector Foss, efter at hans store hul er blevet beskrevet af flere nationale medier, og han har givet interview til alt fra 'P3 Sommermorgen' til Politiken.

Den nyudklækkede student havde sammen med vennerne været til en sand parade af studentergilder i løbet af sommeren. Så i hviledagene mellem festerne blev han rastløs. Og så fik han en idé.

Om den er god eller dum, må du selv vurdere. Den er i hvert fald underlig, medgiver hovedpersonen i B.T.s podcast 'Helt væk'.

»Jeg har længe gået med en drøm om at grave et hul, for det syntes jeg kunne være meget sjovt. Det handler ikke om selve hullet, når det er færdigt, men mere processen i at grave et hul,« fortæller han.

Derfor valgte han at lægge en video på TikTok, hvor han inviterede alle, der havde lyst, til at møde op på Bellevue Strand mandag 4. juli for at hjælpe med at grave et stort hul.

Og så tog det fart.

Da han vågnede næste morgen, havde 30.000 set videoen. Senere samme dag lød tallet på 130.000.

Og da dagen oprandt, kunne han ikke tro sine egne øjne.

For her valgte 40-50 vildtfremmede mennesker at møde op med spader og skovle, fordi de havde set hans video og ønskede at være med på projektet.

»Fuck – måske er jeg kommet til at gøre noget dumt. Vi kan jo ikke grave hele Klampenborg væk,« husker han at tænke.

»Jeg var ret nervøs for, at jeg lige pludselig ville få en opringning, eller at politiet ville komme og sige: 'Der er gravet et kæmpe hul, og nu får du en kæmpestor bøde'. Men jeg tænkte: 'Nu ser vi, hvad der sker'.«

Og Hector Foss og hans mange nye bekendtskaber har da heller ikke gjort nogen skade, fortæller bademesteren på Bellevue Strand, John Allan Holm, til Lorry.

Han blev opmærksom på hullet, da en badegæst kom og fortalte, at der stod 30 teenagedrenge nede på stranden og gravede.

Og det aparte syn måtte John Allan Holm simpelthen ned og se ved selvsyn, fortæller han til mediet og understreger, at hullet ikke udgjorde nogen fare for strandgæsterne.

»Alt det sand, de har gravet op, gør, at der er en form for voldgrav rundt om, så man ikke bare falder ned i hullet eller forsvinder ned i et hul. Hvis det havde været tilfældet, havde jeg fået dækket det til med det samme,« siger han.

Ifølge Hector Foss tog det fem timer at grave hullet. Da de begyndte se vand i bunden, stoppede de.

Og hvad gjorde de så, da hullet var gravet færdigt?

»Så tog folk hjem.«

Han ved ikke, hvorfor 40-50 teenagedrenge, som han slet ikke kender, valgte at møde op på Bellevue Strand en almindelig mandag for at grave i fem timer.

»Jeg kan ikke forklare, hvorfor det er fedt, men der er åbenbart mange, der er enige med mig.«

Om det skal ske igen, ved han heller ikke. Man kan jo ikke blive ved med at grave huller, siger han i 'Helt væk'.

Derfor går han allerede med tanker om, hvad der skal ske næste gang. Og han har allerede et bud.

»Vi snakker om at drikke Øregårdssøen.«

