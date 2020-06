Pia Kjærsgaard er blevet en stor succes på Instagram, hvor hun deler billeder af alt fra sin hund Rikke til et godt sko-køb og en lækker wienerschnitzel, når livet forkæler hende med sådan en.

Udover at Dansk Folkepartis 73-årige dyrevelfærds- og udlændingeordfører hygger sig med at lægge de små lykkeglimt op, så har det haft en dejlig sideeffekt, fortæller hun i B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen'.

Her har programmets værter, Anders Hemmingsen og Emma Wittendorf, og ugens gæst, kok og tidligere 'Vild med dans'-deltager Umut Sakarya, Pia Kjærsgaard igennem på telefonen for at høre om hendes store Instagram-succes.

Og hun fornemmer, hun har fået et bedre ry blandt danskerne, fortæller DF-dronningen, der i sin lange karriere ofte har vakt opsigt med sine skarpe holdninger til især indvandrere.

Pia Kjærsgaard, stifter af Dansk Folkeparti og fra 1995 til 2012 formand for partiet. I perioden juli 2015 - juni 2019 var hun formand for Folketinget. Den 7. august 2012 annoncerede hun sin tilbagetræden som partiformand. Pia Kjærsgaard er medlem af Folketingets Præsidium og er desuden Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. Her er Pia fotograferet i hjemme i sin have i Gentofte. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Pia Kjærsgaard, stifter af Dansk Folkeparti og fra 1995 til 2012 formand for partiet. I perioden juli 2015 - juni 2019 var hun formand for Folketinget. Den 7. august 2012 annoncerede hun sin tilbagetræden som partiformand. Pia Kjærsgaard er medlem af Folketingets Præsidium og er desuden Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. Her er Pia fotograferet i hjemme i sin have i Gentofte. Foto: Bax Lindhardt

»Efter så mange år i politik er der stadig mange fordomme om mig. Det skal jeg så sandelig love for. Folk siger, jeg har fordomme - det har jeg såmænd nok, for det tror jeg, alle mennesker har - men så sandelig ikke i nævneværdigt forhold til, hvad der er om mig. Du godeste!« udbryder hun og fortsætter:

»Så er det jo meget rart at lægge et andet indtryk op, hvor jeg føler, jeg er mig, og det er min hverdag,« fortæller Pia Kjærsgaard, der for eksempel lige har lagt et billede op i forbindelse med hendes mand, Henrik Thorups, fødselsdag.

Hun oplever især, at de unge mennesker har fået øjnene op for hende og forbinder hende med de hyggelige billeder, som de gerne sender et like eller en kommentar efter.

»Det er sjovt, så når jeg vågner op til, at der er et like fra Umut og et af mine børnebørn, så bliver jeg jo rigtig glad.«

Og netop Umut Sakarya, som er gæst i 'Helt væk med Hemmingsen' påpeger, at han selv har fået et andet indtryk af den Pia Kjærsgaard, som så mange kender fra medierne. Han har selv oplevet at være på tv-optagelser med Pia Kjærsgaard, hvor han især er faldet for hendes humor, for derefter at se det færdige program, hvor alle Pia Kjærsgaards sjove øjeblikke er blevet klippet ud, hævder han.

»Jeg elsker Pia. Jeg blev så glad, da hun kom på Instagram. Rent politisk tror jeg ikke, vi bliver enige - jeg må ikke stemme i Danmark, så jeg er pisseligeglad - men personligt er det da superærgerligt (at hun har et dårligt ry, red.),« siger kokken, der har tyrkisk statsborgerskab.

Hør hele afsnittet af 'Helt væk med Hemmingsen' her på bt.dk.