Pia Kjærsgaard sletter også sine sms'er.

Der går dog kortere tid end 30 dage – og det er ikke af sikkerhedshensyn, afslører den tidligere DF-formand i B.T.s podcast 'Helt væk'.

Vanen tro får lytterne her lov at stille spørgsmål til ugens medvært, som i dette tilfælde er Pia Kjærsgaard. Og her vil en lytter vide, hvad hun synes om sin politikerkollega Mette Frederiksen.

»Hvad er det, man plejer at sige om hinanden som politikere? Hende kunne jeg da godt drikke en fadøl med,« siger Pia Kjærsgaard diplomatisk om landets statsminister og tilføjer:

»Men hun er da godt nok ude i nogle svære problemer i øjeblikket.«

Her hentyder politikeren til den betændte sms-sag, som tog sin begyndelse for et par uger siden, da B.T. kunne afsløre, at Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver, Martin Justesen, havde sat sin mobiltelefon til automatisk sletning af beskeder.

Siden har statsministeren bekræftet, at også hun – såvel som hendes departementschef, Barbara Bertelsen, og departementsråd Pelle Pape – sletter sms-beskeder, hvorfor det ikke var muligt for B.T. at søge aktindsigt i kommunikationen fra de afgørende dage, hvor regeringen besluttede at aflive alle mink i Danmark i november 2020.

På et nyligt pressemøde forklarede Mette Frederiksen, at hun var blevet rådet til at slette sine sms'er efter 30 dage 'af sikkerhedshensyn' – en praksis, som en lang række ministre efterfølgende har afvist at skulle hverken kende til eller benytte sig af.

Pia Kjærsgaard – med sin mobil ved sin side. Foto: Emil Helms Vis mere Pia Kjærsgaard – med sin mobil ved sin side. Foto: Emil Helms

Men folketingsmedlem Pia Kjærsgaard kan i 'Helt væk' afsløre, at hun skam sletter sine sms'er.

»Ja, det gør jeg. Vildt!« siger hun.

»Fordi jeg er sådan en rydde-op-én. Simpelthen. Det er derfor.«

Hun tilføjer desuden, at hun sjældent kan vente 30 dage.

»Det går lynhurtigt. Så snart jeg har svaret, så er det ud! Så er der selvfølgelig nogen, man gemmer, fordi der er noget, man skal huske,« siger hun og fortsætter:

»Der er jeg lidt moderne – jeg er holdt op med at skrive huskesedler. Jeg skriver det ind på mit telefonnummer, så det står på min telefon. Men ellers sletter jeg virkelig meget.«

Der er dog én ulempe ved Pia Kjærgaards vilde sms-sletning.

»Nogle gange får jeg svar på noget, jeg ikke kan huske, jeg har spurgt om.«