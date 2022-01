Hvordan er det at møde Dronningen, når både du og hun ved, at du faktisk ikke ønsker hende som landets overhoved?

Akavet, afslører Pernille Skipper, tidligere politisk leder for Enhedslisten.

»Hvis man sætter sig ned og tænker det igennem – tænk, at alle vores love skal underskrives af hende, før de gælder? Og hun er jo bare blevet født! Hun er sød og alt muligt, men der er jo ikke nogen, der har stemt på hende,« fortalte Pernille Skipper tirsdag, da hun var gæst i B.T.s podcast 'Helt væk'.

Her ønskede værterne, Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff, at vide, om det ikke har været akavet for Pernille Skipper at møde dronning Margrethe, når hun qua sit parti, Enhedslisten, er republikaner og dermed imod den institution, Dronningen står i spidsen for.

Pernille Skipper. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Skipper. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og jo, det er det. Eller det kan det være.

»Frank Aaen (tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, red.) og jeg har været til Dronningerunde på Amalienborg med Dronningen og Kronprinsen, og det tog hun meget pænt. Men Frank Aaen kan ikke finde ud af at være Des. Og han kan heller ikke finde ud af at tale uden om og lade være med at bruge ordet 'du' – så det blev sgu lidt akavet,« siger Pernille Skipper, der selv prøver at omformulere sine sætninger.

»Man kan faktisk godt tale udenom. Man kan godt komme igennem en ret lang samtale uden at lave direkte tale til nogen. Men det kan Frank ikke.«

Hvordan Dronningen tog imod den ureglementerede tiltaleform, ønsker Pernille Skipper dog ikke at afsløre.

Hvad er din holdning til Kongehuset?

»Jeg vil faktisk ikke udlevere hende. Jeg vil gerne udlevere Frank, for han kan tage det. Men hun tog det rigtig pænt,« siger hun.

Én ting er det, man siger til Dronningen – noget andet er det, man gør. Og her har den 37-årige politiker også været en anelse ubekvem i mødet med monarken.

»Det er mere mig, der bliver kejtet, fordi det jo er meningen, man skal neje for Dronningen, og hvad skal jeg så egentlig gøre, når jeg kommer derind? Det synes jeg jo ikke, man skal. Men det er også uhøfligt at lade være. Så bliver det sådan lidt halvt,« siger Pernille Skipper.

»Jeg kan jo ikke finde ud af, om jeg skal neje eller lade være, så det bliver lige hoften ud til den ene side eller et eller andet.«