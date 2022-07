Lyt til artiklen

Hvad er det dummeste Melvin Kakooza har gjort på en festival?

Det spørgsmål fik han, da han deltog i en miniudgave af podcasten 'Helt væk' på Roskilde Festival.

Og der var ingen tvivl om, hvilken historie, han skulle fortælle.

»Det er sjovt i dag, men dengang var det lidt dumt,« starter han.

Han var taget på Skanderborg Festival for første gang, og han ville rigtig gerne se Major Lazer spille, men han havde ikke et armbånd til at komme ind backstage.

»Jeg havde i min bil forvildet mig over til den indgang, hvor artisterne kommer, og så siger jeg på engelsk, at jeg er Major Lazers koreograf, og at jeg skal på scenen med dem. Og de siger bare: 'Of course, Flemming, åbn lige porten'.«

Den værste hurdle var dog endnu ikke klaret for komikeren, for han skulle også have sin akkreditering til at måtte komme på scenen.

Her må han forklare alt muligt om, hvordan bandet øver, og hvorfor han ikke kom sammen med dem.

»Jeg kører den helt ud,« forklarer Melvin Kakooza, som stak en løgn om, at han var kommet til Danmark med et senere fly.

»Så under Major Lazer står jeg på scenen med dem og ser dem. Det tror jeg er det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Jeg var ved at skide i bukserne.«

Også selvom komikeren på daværende tidspunkt havde fået sit store, folkelige gennembrud, har der været god sandsynlighed for, at noget har genkendt ham, da han skulle optræde på kærlighedsscenen, fordi han var med i DM i standup.