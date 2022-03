Du kan ikke lave 'En Kopernikus', når du har sagt ja til en invitation, for her gælder Søren Pind-reglen altid.

Forvirret? Så er der måske godt nyt.

Snart kan der nemlig blive mulighed for, at du kan slå både 'En Kopernikus' og 'Søren Pind-reglen' op i ordbogen. Det fortæller Mads Steffensen i B.T.s podcast 'Helt væk'.

Inden han fik podcasten 'Mads & A-holdet', var Mads Steffensen i 17 år vært på DR-programmet 'Mads & Monopolet', hvor skuespiller Nicolaj Kopernikus og tidligere politiker Søren Pind var blandt de faste gæster, der hver weekend løste danskernes dilemmaer.

Og her blev den tidligere folketingspolitiker for Venstre kendt for at komme med det samme råd så mange gange, at det fik sit eget navn; Søren Pind-reglen.

Reglen siger, at har man først sagt ja til en invitation, må man ikke bakke ud, bare fordi man senere får en invitation til et andet arrangement, der lyder bedre. Det er altid det første ja, der er bindende.

Så kontant kan 'En Kopernikus' dog ikke siges at være. I 'Mads & Monopolet' blev den 54-årige skuespiller så kendt for hele tiden at skifte holdning undervejs i programmet, at netop dét fænomen blev opkaldt efter ham.

Men ikke kun i radiostudiet fandt Mads Steffensen ud af, da han for nogle år siden kontaktede Dansk Sprognævn for at høre, om der kunne blive plads til de to begreber i den danske nyordsordbog.

»Så sagde de, at det ville de sgu lige tænke over, og efter et par uger skrev de tilbage, at der var blevet søgt så meget på 'Søren Pind-reglen' og 'En Kopernikus' på nettet, at de lige nu er shotlistet til at blive en del af det danske sprog,« siger Mads Steffensen i 'Helt væk'.

»Så jeg ringede til Pind og sagde: 'Det her er måske din største bedrift for Danmark, og her medregner jeg også alle dine politiske resultater.«

Mads Steffensen kan desuden tilføje, at han også selv følger reglen i privaten.

»Her til sommer har jeg fået to invitationer til 50-års fødselsdage, og da den anden kom, skrev ham den første: 'Jeg ved godt, du har fået en anden invitation, men husk lige Søren Pind-reglen'. Fair nok, så gør jeg det,« smiler han.