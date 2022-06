Lyt til artiklen

Han kunne godt mærke, at han begyndte at få det dårligt på ruten. Og han husker også, at benene pludselig bevægede sig langsommere.

Men ellers ved 26-årige Mads Danekilde faktisk ikke, hvad der skete i tidsrummet, fra han pludselig dejsede om til Copenhagen Marathon, og til han vågnede op i en ambulance en halv time senere.

Derfor søger han vidner, der kan gøre ham klogere på situationen. Men mest søger han den kvinde, der sørgede for at få ham på en ambulance. Så han kan sige tak.

Det fortæller han i B.T.s efterlysningspodcast 'Helt væk'.

»Jeg har fået at vide, at jeg fik et krampeanfald. Og jeg vil gerne høre deres take på det – hvad de har oplevet – og sige tak for hjælpen,« fortæller han.

Mads Danekilde havde gode ben og følte sig sund og rask, da han begav sig ud på ruten 15. maj. Han havde lagt en strategi for, hvad han skulle indtage, så han kunne holde hele vejen.

Men cirka 30 kilometer inde i løbet, da han nåede hjørnet mellem Sølvgade og Øster Farimagsgade, sagde kroppen stop.

På hospitalet fik han at vide, at hans saltbalance var dalet på ingen tid. Og så fik han også at vide, at en kvindelig tilskuer var hoppet over et hegn, da hun så ham falde om.

Ifølge personalet havde hun været læge eller sygeplejerske. Men mere kunne de ikke sige om kvinden, som Mads Danekilde derfor håber at komme i kontakt med.

»Der var mange mennesker, der kunne hjælpe, men det har være et held uden lige, at der også lige har været en sygeplejerske eller læge, der kunne se, at jeg åbenbart så bleg ud, og at mine øjne flimrede,« siger han.

I dag har den 26-årige løber det godt trods den ubehagelige oplevelse.

»Men kroppen har brugt en uges tid på at komme sig, for krampeanfaldet har taget hårdt på kroppen. Ude på ruten fik jeg også noget Stesolid op i den indgang, vi fyre ikke er så glade for, og det har også taget ret hårdt på kroppen,« smiler han.