Man får oplevet lidt af hvert som turnerende musiker. Det kan Liam O'Connor – bedst kendt under kunstnernavnet L.O.C. – skrive under på.

Da den 42-årige rapper tirsdag gæstede B.T.s podcast 'Helt væk', svarede han nemlig på en lytters spørgsmål om, hvad der har været hans vildeste koncert. Og den involverer det, som værterne Anders Hemmingsen og Emma Emma Wittendorff kalder for »en stakkels mand«.

»Den vildeste koncert var på et lillebitte sted i Assens,« svarer Liam O'Connor instinktivt.

Da han turnerede med sin musik, havde han nemlig sørget for, at det ikke skulle gå stille for sig.

»Lang historie kort, når de kommer fra det her Miljø- og Teknikudvalg og måler, hvor højt man spiller rundt omkring, så måler de ikke bassen. Så i en lang periode havde jeg altid ekstra bas med rundt, fordi det skulle ligesom have et slag i brystet,« fortæller rapperen i podcasten.

Men den her ekstra bas gjorde mere end bare at slå i brystet på publikum.

»Så havde vi det med på det her lille sted, hvor der så var en fyr, der sked i bukserne, fordi han havde stillet sig op ad bashøjttalerne,« fortæller L.O.C.

»Det var faktisk ret ulækkert, men det var en fed koncert, og bare sådan det at vide, at der stod en eller anden fuld type oppe foran og havde det rigtig skidt med sig selv, det gjorde det lige pludselig rigtig udholdeligt at stå på scenen,« tilføjer han og griner.

Anders Hemmingsen & Emma Wittendorff Vis mere Anders Hemmingsen & Emma Wittendorff

Men hvordan kan man helt oppe på scenen vide, at der er en blandt publikum, der har skidt i bukserne, vil værten Emma Wittendorff vide?

»Det var vores guitarteknikker, han sidder ligesom ude i kulissen og holdt sig for næsen og pegede over. Jeg tænkte: 'Hvad fanden laver han'? Og da jeg så kom over i den side af scenen, så var det sådan: 'Jesus, det lugter lidt, det her',« forklarer L.O.C. til store grin.

»Det er måske ikke den bedste koncert, men jeg kan i hvert fald huske den.«

Derudover fortæller Liam O'Connor, at han løbende laver ny musik. Ikke mindst har han et »festligt« og »tosset« remix på trapperne.