Når lægen er til familiefest, bliver han spurgt, om han ikke lige kan kigge på et udslæt. Tømreren bliver bedt om at tage et kig på carporten. Og Mads Steffensen – ja, han skal svare på folks dilemmaer.

Det fortæller radioværten i B.T.s podcast 'Helt væk'.

Inden den 51-årige podcastvært fik programmet 'Mads & A-holdet', stod han i 17 år i spidsen for DR-successen 'Mads & Monopolet', hvor han, akkurat som i det nuværende program, fik et panel af kendte gæster til at løse danskernes dilemmaer.

Og det er svært at ryste af sig, når man er udenfor radiostudiet. Især hvis klokken har passeret 23, og der er alkohol involveret, tilføjer han.

Har du nogensinde præsenteret Mads Steffensen for et dilemma?

»Jeg tror ikke, jeg har oplevet ikke at blive prikket på skulderen af nogen, der sagde: 'Mads, jeg har lige et dilemma', og jeg siger jo altid: 'Hvor er det fedt at høre – tusind tak, lad mig endelig høre din lange historie',« smiler Mads Steffensen.

Som oftest præsenterer folk dilemmaet som værende deres fætters – men den garvede radiovært ved jo godt, at det er dem selv, det handler om, fortæller han.

»Og så siger jeg: 'Nu skal du høre, hvad du skal gøre – og det er bare verdens bedste råd, du får nu: 'Jeg synes, I skal tage jer en god snak om det'. Det er mit svar. Hver gang,« siger han.

»I virkeligheden er det jo det bedste svar, og stort set alle dilemmaerne i 'Mads & A-holdet' kan jo besvares på den måde, for i Danmark er vi jo enormt dårlige til at snakke om tingene, fordi vi er et folk af konfliktskyhed. Det er jo derfor, mit program har kørt i alle de år. For hvis vi bare var bedre til at snakke om det, så ville vi ikke lande i de her situationer.«

Ifølge Mads Steffensen er fællesnævneren i de dilemmaer, der sendes ind til programmet, at man forinden har taget en masse falske hensyn for ikke at gøre nogen kede af det.

»Så måske skulle jeg ikke sige det der med at tage en god snak om det, for det ødelægger mit program,« griner han.