Eventyrer, tv-vært og erhvervsmand Morten Kirckhoff kender man særligt for makkerskabet med komiker Jan Elhøj.

De to har lavet flere tv-programmer sammen, ikke mindst fire sæsoner af DR-serien 'Nul stjerner', hvor de rejser rundt for at opleve verdens ukonventionelle steder.

For Morten Kirckhoff har altid haft rejser, opdagelser og eventyr i sit blod.

Derfor blev han »for mange år siden« inviteret med i Eventyrernes Klub, fortæller han i det seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

Morten Kirckhoff har kendt Jan Elhøj siden 80erne, hvor de mødtes i grafittimiljøet. Siden er det blevet til mange eventyr og projekter de to imellem.

»Det er jo ikke en klub, man kan søge om at blive optaget i. Det er nogen, der får øje på dig. Så bliver man ligesom plukket, hvis man har lavet nogle usædvanlige rejser under nogle usædvanlige forhold, og vigtigst af alt: Har man det i blodet?« forklarer Morten Kirckhoff.

For Eventyrernes Klub er ligesom en loge.

»Det er jo kun for medlemmer, det her. Det er kun for dem, der er optaget. Der er ingen, der må komme ind, der er ingen, der ved, hvad der foregår. Det er et fuldstændig lukket lille kredsløb.«

Alligevel kan Morten Kirckhoff ikke dy sig for at løfte lidt af sløret for, hvad der foregår i den hemmelighedsfyldte klub.

»Vi har en butler. Det er det fedeste sted,« forklarer han med et grin.

»Vi har et pakhus nede i Nyhavn, et klubhus, som er fyldt med artefakter fra hele verden. Der hænger narhvaltænder og udstoppede flagermus og sådan noget, og så mødes man faktisk hver tirsdag. Hver anden tirsdag frokost og hver anden tirsdag aften,« røber den 51-årige eventyrer.

»Så er der diskussioner om rejser og eventyr, og så sidder der jo bare den ene kapacitet efter den anden af alle dem, vi har i Danmark, som laver noget fuldstændig spektakulært. Der er cirka 100 nulevende eventyrere, som så mødes der og kommer der.«

For Morten Kirckhoff var det samtidig indlemmelsen i samme klub som nogle af sin barndoms store helte.

Herunder æresmedlemmet Jens Bjerre, der døde forrige år med et imponerende cv som eventyrer, journalist, filmskaber og modstandsmand, og den velkendte afdøde verdensomsejler og forfatter Troels Kløvedal.

Blandt de nulevende kendte medlemmer finder man desuden professor Rane Willerslev.