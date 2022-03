Siden sin Eurovision-sejr har Emmelie de Forest spillet en masse musik, skrevet en novelle og haft roller i diverse kortfilm, lige som hun har deltaget i 'Vild med dans'.

Og så har hun fået et par stalkere.

Det fortæller sangerinden i ugens udgave af B.T.s podcast 'Helt væk'.

Det er ni år siden, den dengang 20-årige Emmelie de Forest vandt først det danske og siden det europæiske melodigrandprix med sangen 'Only Teardrops'.

Emmelie de Forest vandt Eurovision i 2013. Foto: Betina Garcia Vis mere Emmelie de Forest vandt Eurovision i 2013. Foto: Betina Garcia

Hun spiller stadig musik, men kunne aldrig finde på at stille op i grandprixet igen. Ikke som sanger i hvert fald.

»Når man først har vundet det hele, så er det lidt svært at toppe. Ellers skal man lave 'en Johnny Logan' og vinde tre gange – men det er ikke mange, der kan det,« siger hun med et smil.

Til gengæld skrev hun Anja Nissens bidrag i 2016, 'Never Alone', og stod i 2017 bag den britiske vindersang, 'Never Give Up On You', som blev nummer 15 i Eurovision og sikrede sig den bedste britiske placering i flere år.

»Det er megasjovt,« siger hun om at være sangskriver til grandprixet og tilføjer:

»Man kan holde sig lidt i baggrunden.«

Siden sin Eurovision-sejr i 2013 har Emmelie de Forest nemlig tiltrukket sig en del uønsket opmærksomhed fra grandprixfans rundt omkring i verden.

»Der har været et par stykker, der var lidt stalkeragtige – fra Schweiz, Belgien og Holland – som tog til København,« siger Emmelie de Forest.

En af dem gik ekstra langt og forsøgte både at opsøge hende på hjemmeadressen, hos hendes booker og i studiet, indtil det lykkedes ham at overraske hende med blomster og chokolade.

En anden havde set på Instagram, at Emmelie de Forest var i Spanien, så hele weekenden stod han i lufthavnen og holdt øje med flyene fra Malaga, til sangerinden endelig landede.

En tredje flyttede sågar til København og fik en praktikplads, fordi han håbede, grandprixstjernen ville hænge ud med ham og gå ture i Zoologisk Have, fortæller hun.

Bortset fra det har Emmelie de Forest det fint med at være kendt fra grandprix. Og hun er heldigvis ikke blevet træt af at spille 'Only Teardrops' endnu.

»Jeg spiller den stadig, når jeg er ude at spille koncerter. Det synes jeg ikke, man kan lade være med,« siger hun.

»Jeg ved, der er artister, der ikke vil spille deres største hits, fordi de er trætte af at lave det samme hver gang. Men det synes jeg faktisk ikke, man kan være bekendt.«

Hun er dog glad for, at hendes vindersang er en popsang.

»For der er også altid de her freakshow-sange, som vinder – Eurovision er jo lidt et cirkus, og det er også det, der gør det sjovt – men det er jeg glad for, 'Only Teardrops' ikke er, så den stadig er dejlig at synge.«