I tror ikke, musikerne kan høre jer, når I står nede foran scenen og råber.

»Men vi kan se jer – og vi kan høre jer,« smilede sangerinden Drew Sycamore, da hun tirsdag svarede på spørgsmål fra lytterne i B.T.s podcast 'Helt væk'.

Her ville programmets værter, Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff, vide, om hun også har oplevet den voksende trend fra sociale medier, hvor koncertgæster kaster deres filmende telefoner op på scenen, så kunstneren kan levere en video oppe fra scenen.

Og det har den 31-årige 'Take It Back'-sanger.

»Det er begyndt at ske. Jeg havde et job i sidst weekend, hvor nogen kom op på scenen og skulle tage en selfie med mig, mens jeg var i gang med at synge et nummer. Der var jeg sådan: 'Gør vi det her nu? Skal vi virkelig det nu? Lige nu?'« griner hun.

»Det er også super grineren at stå og se forreste række tage deres telefoner op, vende ryggen til mig for så at filme dem selv med mig i baggrunden,« siger Drew Sycamore.

Hun undrer sig over, at man vender ryggen til den kunstner, man har købt billet til at se, fordi man hellere vil have en fed video til sine sociale medier.

»Det er meget interessant at opleve den her content-alder, for det er oplevelsen, der skal dokumenteres, men oplevelsen er jo nu! Så jeg prøver at få folk til at være i nuet.«

Drew Sycamore på scenen ved Zulu Awards i 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Drew Sycamore på scenen ved Zulu Awards i 2021. Foto: Martin Sylvest

Hun har ikke som sådan noget imod, at folk råber til hende under koncerterne. Det kan dog blive akavet, når hun føler sig kaldet til at svare af høflighed eller som en automatreaktion på at få stillet et spørgsmål.

Især hvis det er et spørgsmål om, hvornår sangerinden synger en bestemt sang.

For hvad skal man svare, når man har lavet en udførlig sætliste?

»'Øøøh, ikke endnu. Den kommer om … tre sange,'« griner hun og tilføjer:

»Der er tilråb, der er nice, og så er der tilråb, der ikke er så nice. Jeg skal for eksempel overhovedet ikke bede om, at der er nogen, der råber: 'Du er for lækker' eller sådan noget. Det distraherer mig.«