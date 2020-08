Deltagerne i 'Hjem til gården' har både stjålet fra nabogårde og kameramænd, faket en brandert ved et uheld og afsløret en af værten Lene Beiers største usikkerheder.

Det fortæller en af TV 2-programmets deltagerne i ugens udgave af B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen'.

I podcasten kan lytterne bede om hjælp til en efterlysning, hvorefter værten Anders Hemmingsen vil aktivere sit netværk og sin massive følgerskare for at finde frem til det, som lytteren mangler. Og da en lytter efterlyser saftig sladder og gode historier fra 'Hjem til gården', er den populære instagrammer ikke i tvivl om, at han skal ringe til deltageren Marie Danos Albertsen.

Og hun er et godt valg, for den 29-årige christianit er ikke til at stoppe, da hun først er gået i gang med at afsløre detaljer, som man ikke ser på tv.

»Ulrik (en tidligere deltager, red.) tisser hele tiden. Når han bliver nervøs, så tisser han rigtig meget. Da der var finale, selv om han ikke var med, så skulle vi stoppe hele tiden, fordi han skulle tisse,« siger Marie Danos Albertsen om finalen, som endnu ikke sendt på tv.

Hun fortæller samtidig, at mange episoder ikke nåede tv-skærmen, simpelthen fordi deltagerne gjorde sig umage for at skjule deres unoder for kameramændene.

»En dag stak vi af fra gården og brød ind på en nabogårds mark og stjal fodermajs, fordi vi var så sultne. Så gemte vi dem i et skab, og når kameramændene ikke var der, så skyndte vi os at æde dem,« siger Marie Danos Albertsen og ryster endnu en historie ud af ærmet:

»Engang var der en kameramand, der tabte en pakke cigaretter, som vi så gemte ude på dasset og røg, når de ikke var der.«

I TV 2-programmet flytter 14 forskellige danskere ind på en gård uden hverken elektricitet eller rindende vand, hvorefter de selv skal bygge et lille samfund op. Her får de en række praktiske opgaver, og løser de dem tilfredsstillende, bliver de belønnet. Blandt andet ser man i et af afsnittene, at gårdens beboere får lov at holde en fest.

»Morgenen efter finder jeg et lagen ude på gårdspladsen ved brønden, som er viklet ind - fyldt med bræk. Og vi har stadig ikke fundet ud af, hvem der har brækket sig. WHAT!?« siger Marie Danos Albertsen i 'Helt væk med Hemmingsen'.

Uden adgang til supermarkedets bugnende hylder har deltagerne også måttet give sig i kast med at brygge deres egen vin. Og selv om de havde stor glæde af de berusende dråber, så gik sandheden senere op for dem, kan Marie Danos Albertsen nu fortælle.

»Vi glemte at proppe gærstopperen på, så den vin har intet alkohol i sig selv. Så vi har allesammen været placebo-fulde. Vi væltede rundt, helt fulde, og så fandt vi ud af, at der ikke var noget alkohol.«

I 'Hjem til gården' styres slagets gang af tv-værten Lene Beier. Og heller ikke hun går fri, da den åbenmundede øser ud af sin sladder i B.T.s podcast.

»Lene Beier er utroligt bange for at have fladt hår. Hun går hele tiden og rykker i håret og prøver at få det op. Vi troede alle sammen, hun havde fået lus. Og så spurgte jeg hende – så sagde hun: 'Nej', det var, fordi hun var bange for at få fladt hår. Så hun går hele tiden og puffer i det.«

Marie Danos Albertsen er ikke længere med i programmet, hvor en deltager hver uge må forlade gården efter tvekamp. Om få uger afsløres det, hvem der vinder 'Hjem til gården' og en halv million kroner.