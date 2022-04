Det er ikke, fordi Denice Klarskov ikke tænder på sine kollegaer. Men hvis hun kan vælge, ser hun hellere porno med sig selv.

Det afslører den 36-årige pornoskuespiller og produktionsselskabsboss i B.T.s 'Helt væk'.

Her bliver hun af værterne Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff spurgt, om hun selv ser porno, når hun selv beskæftiger sig professionelt med det til hverdag.

Og det gør hun bestemt. Det er dog en helt særlig form for porno, hun nyder.

»Jeg kan rigtig godt lide at se tegneserieporno,« siger hun og griner næsten forlegent.

»Og det kan jeg af den simple grund, at jeg ikke skal forholde mig til folk, jeg kender. Jeg skal ikke forholde mig til en location, jeg kender, hvor jeg tænker: 'Ej, hvor er det irriterende, at jeg kan se et kamera ovre i spejlet'. Så derfor kan jeg rigtig godt lide, når det ikke er ægte.«

Denice Klarskov lavede sin første pornofilm som 18-årig, men slog for alvor igennem, da hun flyttede til Los Angeles i 2004. Siden har hun medvirket i hundredvis af film i både ind- og udland og har siden stiftet DK Production, der producerer pornofilm, samt DK Webcam, hvor amatører kan tjene penge på at lave porno online.

Hun har derfor set det meste. Og det har altså haft en indvirkning på hendes eget pornoforbrug.

»I en periode så jeg lidt film med mig selv, må jeg ærligt indrømme. Det lyder så ulækkert, altså,« griner hun.

»Men det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg havde svært ved at abstrahere, så derfor følte jeg, det var lettere for mig at sætte mig ind i den følelse, jeg havde på daværende tidspunkt. Og så glemte jeg alt det, der foregik udenom.«

Det er dog ikke fordi, det er usexet for hende at se sine bekendte dyrke sex i embeds medfør.

»Jeg tænder jo også på dem, selvom det er mine kollegaer, men småting kan virkelig irritere mig. Som noget i håret, eller en øjenvippe, der ikke sidder rigtigt med limen. Sådan nogle totalt latterlige ting.«

Hvis hun en sjælden gang imellem ser traditionel porno – uden sig selv i hovedrollen – spoler hun altid frem til selve sexakten, hvor den er filmet så tæt på, at hun undgår at se skuespillernes ansigter, fortæller hun.