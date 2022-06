Lyt til artiklen

»Der er en, der spørger, om ikke du er for gammel til TikTok?«

Således lød det første spørgsmål til Clemens Legolas Telling, også kendt som MC Clemens, da han tirsdag gæstede værterne Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff i B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

Og »joeh«, lød det indledningsvise svar fra den 42-årige rapper.

Men han mener, at TikTok er »det nye, hvis man er gammel«. For faktisk havde han selv sine forbehold over for at lave en profil på det sociale medie i starten.

»For halvandet år siden sagde mit musikselskab: 'Jamen, hvis du vil reintroducere dine gamle numre, så skal du på TikTok',« forklarer Clemens.

Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff. Vis mere Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff.

Men han tøvede, for han forestillede sig, at det sociale medie ikke bestod af andet end dansevideoer, så han sagde: 'Så fuck mine gamle numre.'

Til sidst lod han sig dog alligevel overtale.

Og i dag er Clemens særdeles aktiv på TikTok, hvor det ikke er dans, men freestylerap, der er i fokus på hans profil.

»Hvis de unge har tid til at lave en masse af det (dansevideoer, red.), så er det et rigtigt velegnet medie til dem, men for mig som kreativ er det også et velegnet medie til mig, og så er der ingen grund til at være aldersracist,« siger den 42-årige rapper.

»Jeg er sgu ligeglad, hvis de unge har lyst til at se det, så må de gerne, hvis deres bedstemor har lyst til at se det, må hun også gerne.«

Clemes Legolas Telling forklarer, at han godt kan skænke det en tanke, at hans idéer kan blive set af 14-årige følgere, men »så rækker eftertanken heller ikke længere end det«.

@mccleeemens ♬ original sound - John Mark Nelson #duet med @johnmarknelson Duet på vej til #Distortion

For TikTok bliver personligt brugt som et kreativt frirum for rapperen.

»TikTok handler om at være kreativ – og en masse andet, altså du gør det til, hvad du vil – men for mig handler det om at lave musik og rap og skøre tiltag og så videre, og jeg har så meget kreativ damp i forvejen, så det er et rigtig fint medie for mig,« understreger Clemens.

B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen' sendes hver tirsdag og har hver uge en kendt gæst med i studiet, der svarer på spørgsmål fra lytterne.