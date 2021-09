'Okay, piger, jeg kan ikke lade være. Hvor mange herinde er blevet kørt ned af Bubber på cykel?' skrev Tanya på Facebook. Og så væltede det ind med historier.

For det viser sig, at flere danskere mener, at de enten er blevet kørt ned af tv-værten på de københavnske veje – eller selv er kommet til at køre ham ned.

Selv kan den 56-årige tv-vært hverken be- eller afkræfte anklagerne.

»Jeg er en rimelig habil cyklist, så der er fandeme ikke mange, jeg kører ind i. Men det er da klart – man står ved lyskrydsene, og man overhaler jo, og man kører indenom og alt muligt andet. Jeg kører jo både almindelig transport på almindelig cykel, og så kører jeg meget landevejscykling med alt for stramt tøj og hjelm, og det går lidt stærkt,« forklarer han i B.T.s podcast 'Helt væk'.

Her er Bubber i fuld fart under cykelløbet La Flamme Rouge i 2014. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Her er Bubber i fuld fart under cykelløbet La Flamme Rouge i 2014. Foto: Christian Liliendahl

Her har værterne Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff lytteren Tanya igennem, og hun har bemærket en regulær trend.

I en Facebook-gruppe, hvor en bruger efterspurgte gode historier fra folk, der har mødt en kendt, gik den samme historie igen: at mange har været involveret i en ulykke med en cyklende Bubber.

Det billede kan Bubber dog ikke helt genkende, fortæller han i 'Helt væk'.

»Men jeg cykler jo rigtig meget. Måske cykler jeg så sindssygt hurtigt, at jeg ikke engang lægger mærke til det,« siger han og fastholder, at han 'ikke synes', han er kørt ind i nogen.

Er du blevet kørt ned af Bubber?

»Men til gengæld – og det er skidehyggeligt – når man kører i en flok (under landevejscykling, red.), og der er den rigtige timing og det rigtige lys, så står man jo nogen gange op imod 50-75 cyklister og venter på at komme over, og ved sådan en start kan det da godt være, man kommer lidt tæt på. Ikke kører ind i, men det kan da være, der er kontakt på den ene eller den anden måde.«

Hvilket får en af gæsterne i ugens udgave af 'Helt væk', Hadi Ka-koush, kendt som den ene halvdel af satireduoen 'Adam & Noah', til med et smil at udbryde:

»Bubber, vi elsker dig, men du fremstår meget utroværdig lige nu.«

Hør hele afsnittet af 'Helt væk' eller se klippet i toppen af artiklen og vurder selv, om Bubber virker troværdig i sin forklaring.