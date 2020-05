»Jeg kan tydeligvis ikke styre det. Jeg skal ikke have mere opmærksomhed nu,« smiler Daniel 'Hoffe' Hoff efter et opsigtsvækkende stormløb på Instagram.

Er man en af instagrammeren Anders Hemmingsens godt 980.000 følgere, så vil man nok være stødt på influenceren Daniel Hoff, der på YouTube er kendt som både 'Hoffe', 'Jyden' og 'Kaptajn Colat'.

I hvert fald hvis man har fulgt med på Instagram-profilen siden slutningen af april, hvor Anders Hemmingsen lagde et opslag op, som fik influenceren til at gå helt amok i kommentarfeltet.

I opslaget lavede Anders Hemmingsen sjov med blandt andre Daniel 'Hoffe' Hoff, kokken Umut Sakarya, DJ'en Faustix og tv-kokken Casper Sobczyk for at være den faste skare, som altid sidder klar med en kommentar, hver gang instagrammeren lægger noget op.

»Så tænkte jeg: 'Okay, Anders. Game on',« siger Daniel Hoff i mandagens udgave af B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen', hvor han er gæst hos netop Anders Hemmingsen.

Herefter besluttede han sig for at efterleve pointen i opslaget ved utrætteligt at tæppebombe Anders Hemmingsens opslag med kommentarer.

I starten kommenterede han ivrigt selve opslaget, hvor han blandt andet forsvarede sig og gik i dialog med de følgere, der kaldte ovenstående slæng for 'D-liste'-kendisser'.

På de efterfølgende opslag forsøgte han siden at starte samtaler, mens han på de seneste har både kæmpet for og gjort opmærksom på, at han var den første til at like og kommentere.

Daniel Hoff er gæst i 'Helt væk med Hemmingsen'. Foto: Alex Brøndbjerg

Men de mange kommentarer skal ikke ses som et passiv-aggresivt udtryk for, at Daniel Hoff er sur over Anders Hemmingsens opslag. Han er heller ikke hungrende efter nye følgere. Han keder sig bare, forsikrer han i podcasten.

»Jeg vil gerne i 'Go' morgen Danmark'. Jeg har ikke været der i mange år,« starter han sin forklaring:

»Ej... Jeg keder mig. Det er corona times. Jeg plejer at være meget ude omkring og kommentere, hvad jeg oplever. 'Fed kasket', 'flot frakke'. Men lige nu har jeg siddet hjemme i Jylland, og mine forældre har fået rigeligt med kommentarer. Så hvor er det næste store sted i verden, jeg kan give komplimenter? Det er inde hos Anders på Danmarks største Instagram-profil.«

Daniel Hoff er såkaldt 'verified' på Instagram, hvor kendte mennesker får et lille blåt rettetegn som symbol på, at de er, hvem de udgiver sig for at være.

Og han erkender, at det gav blod på tanden at se, hvordan man får flere likes på sine kommentarer, når man har symbolet.

Flere har dog på de sociale medier givet udtryk for, at Daniel Hoff er »pinlig«, og at de overvejer at blokere ham for at slippe for at se på de mange kommentarer.

Men Daniel Hoff har ikke tænkt sig at stoppe sin kommentarstorm. Da Anders Hemmingsen spørger, hvor længe han vil blive ved, svarer han med et smil:

»Jamen, altså, rigtig, rigtig lang tid, Anders.«