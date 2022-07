Lyt til artiklen

Der er mange ting, man ikke får lov at se i 'Bachelor'. Blandt andet pigernes bryster. Men også en ganske særlig ananaskrukke.

Det afslører Eva Lund Rasmussen og Frida Bolm i ugens afsnit af B.T.s podcast 'Helt væk'.

»Jeg synes i det hele taget, der er meget af det sjove, der er klippet fra. Det er vi en del, der er ret ærgerlige over. Det er det mere formelle og jobsamtale-agtige, der kommer med i fjernsynet,« siger Frida Bolm, der er en af deltagerne i TV 2s populære datingprogram.

Sammen med de andre piger i programmet fandt hun en krukke formet som en ananas, som de lagde en masse sedler i, hvorpå de havde skrevet tilfældige ord.

Inden en date med en af de to bachelorer, Kasper Skak og Philip Geisler Berg, skulle de så trække tre ord op af krukken, hvoraf de diskret skulle fyre mindst to af under stævnemødet, så de allesammen kunne grine ad den indforståede joke, når de kom hjem til Danmark og hørte ordene blive sagt i programmet.

Desværre kom de aldrig med i programmet.

»Og der var altså nogle fucking weird nogen. Det var sådan noget 'skatteydelser', og jeg fik en, der hedder 'puhbæh-lort', så det var noget helt random. Den er jeg mega ærgerlig over, at de ikke havde med, for det var fucking sjovt,« siger Eva Lund Rasmussen.

En anden ting, man ikke får lov at se, er pigernes bryster.

De to bachelorer Philip Geisler Berg og Kasper Skak. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere De to bachelorer Philip Geisler Berg og Kasper Skak. Foto: Lotta Lemche/TV 2

»Vi havde bare patter hele tiden. Men ikke på kamera – det måtte vi ikke,« siger Eva Lund Rasmussen og tilføjer, at produktionen derfor bad dem om at trække i tøjet, når der skulle filmes.

»Vi havde også mikrofoner på, når vi var på toilettet,« tilføjer Frida Bolm.

»Der fik vi at vide, at det lyttede de selvfølgelig ikke til. Men den har jeg studset lidt over, for de havde jo de der dutter i ørerne konstant, så de må jo have hørt noget, som er klippet fra. Så de har sikkert hygget sig rigtigt i, de tilrettelæggere.«

Pigerne kan i øvrigt afsløre, at en roseceremoni tager mere end to timer at filme, og at deltagerne gerne får lov at veksle et par ord og spise en frokost sammen, inden kameraet tændes, og en date går i gang.

Hør om disse og flere afsløringer i ugens udgave af 'Helt væk' med værterne Anders Hemmingsen og Emma Wittendoff.