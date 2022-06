Lyt til artiklen

TV 2 er godt i gang med en ny sæson af datingprogrammet 'Bachelor', hvor to fyre skal date sig igennem 17 kvinder i håbet om at finde den store kærlighed.

Reality tv-connaisseurer vil dog kunne genkende den ene af de to bachelorer, nemlig Kasper Skak, fra et ganske andet program. Han har nemlig tidligere deltaget i 'Paradise Hotel'.

Her gjorde han især indtryk på seerne ved at være den ene halvdel af en sand kærlighedsromance, som også overlevede uden for hotellets rammer.

»Tammie var en pige, der på det tidspunkt også var med i sæson 6 (af 'Paradise Hotel', red.) i 2010, som jeg efterfølgende blev kærester med og boede sammen med i to år i Aarhus,« forklarer Kasper Skak i podcasten 'Helt Væk'.

Nu, hvor han er den ene af de to hovedpersoner i et datingprogram, giver det sig selv, at han ikke længere er sammen med Tammie.

Dette får naturligt nok værterne i 'Helt Væk', Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff, til at spørge, hvad der skete med Tammie.

»Vi ses ikke mere. Når jeg lige støder ind i hende, siger jeg selvfølgelig hej, og det samme, hvis jeg støder ind i hendes bror, mor og så videre, så der er no hard feelings der,« forklarer han.

Selvom 'Paradise'-kærligheden ikke holdt, og han nu i stedet må jagte den i 'Bachelor', fik Kasper Skak andre ting med hjem fra sin deltagelse i 'Paradise Hotel'.

Han er nemlig fortsat gode venner med nogle af de deltagere, han mødte.

»Carlos (som blev kaldt Iceman, red.) ses jeg stadigvæk med. Ham var jeg ude at spille padeltennis med i forgårs. (...) Vi har været ude at rejse sammen i Filippinerne og alt muligt, så det er en af de gode buddies.«

Nicolai Schwartz, som er forlovet med Silas Holst, er også en af de tidligere deltagere, som Kasper Skak stadigvæk ses med.

Sæson 6 af 'Paradise Hotel' var generelt spækket med personer, som har skrevet sig godt og grundigt ind i dansk reality-tvs historie.

Her deltog også Amalie Szigethy og Peter Birch, der blev kendt som ulven Peter.