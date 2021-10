Fredag aften røg Abdi Ulad ud af 'Vild med dans'.

Dommerkaraktererne har da heller ikke været med maratonløberen, men det har Instagram-profilen Anders Hemmingsen til gengæld.

Dog var de kontinuerlige opfordringer til Hemmingsens mere end en million følgere om at stemme på Abdi Ulad ikke nok til at få ham videre i dansekonkurrencen.

»Det er desværre ikke mig, der kan bestemme, hvem der skal videre, jeg kan kun prikke folk i maven og vifte med flaget for nogle bestemte deltagere,« forklarer Anders Hemmingsen til B.T.

Marathonløberen Abdi Ulad og hans dansepartner Malene Østergaard røg ud i fjerde program af 'Vild med dans' fredag 1. oktober - på trods af Instagram-profilen Anders Hemmingsens store opbakning. Foto: Martin Sylvest Vis mere Marathonløberen Abdi Ulad og hans dansepartner Malene Østergaard røg ud i fjerde program af 'Vild med dans' fredag 1. oktober - på trods af Instagram-profilen Anders Hemmingsens store opbakning. Foto: Martin Sylvest

Han er ofte blevet kritiseret for at forsøge at gøre sin indflydelse på dansekonkurrencens udfald.

Men da seerstemmerne er hemmelige, så kan det være svært for Hemmingsen at vurdere, hvor mange der rent faktisk følger hans opfordring om at stemme – selvom mange eksempelvis sender screenshots til ham af, at de har stemt.

»Der er altid en del, der er sure over, at jeg gør det. Og der må jeg lige minde dem om, at det bare er underholdning og ikke liv eller død. Det er selvfølgelig sødt, at det betyder så meget for dem, men det gør det også bare lidt sjovere at blive ved,« lyder det drilsk fra instagrammeren med de 1,1 millioner følgere.

Desuden sørger Anders Hemmingsen altid for at vælge en underdog.

Altså én, der måske ikke er så kendt i den brede offentlighed eller er knap så god til at danse.

Derudover sørger han også altid for at få lov af de nydansere, han vælger – så det er samtidig vigtigt, at det er personer, der har selvironi og forstår, at det gøres i bedste mening.

»Jeg kan forstå det, hvis jeg hylede nogen, der i forvejen var et mega kendt ansigt og havde et stort netværk, men jeg tager altid de lavesthængende frugter og hylder dem. Abdi har jo 5000 følgere på Instagram, og lad os være ærlige, så er han ikke en særlig god danser,« forklarer Anders Hemmingsen.

Derudover har Anders Hemmingsen heller aldrig ført nogen til finalen.

Synes du, det er okay, at Anders Hemmingsen beder sine 1,1 millioner følgere om at stemme i 'Vild med dans'?

Hans rekord indtil videre er tv-kokken Umut Sakyra, der trak sig inden ottende program i 2019.

Ellers er mønsteret mest, at hans 'Vild med dans'-favoritter når til fjerde program, som Abdi Ulad i år og 'Bagedyst'-stjernen Rosa Kildahl i 2018, samt femte program som både komiker Simon Jul gjorde i 2017 og tv-biologen Vicky Knudsen sidste år.

Men faktisk er Anders Hemmingsen slet ikke den store 'Vild med dans'-fan.

Snarere tværtimod.

Han har det bare sjovt med at placere sig selv i et program, han selv mener er blæst så kunstigt stort op.

»Det er jo en lang og kedelig aften at sidde derinde, men det er jo bare et skørt koncept, der måske har kørt lidt for længe og bliver gjort meget stort. Det er skørt at sidde der med ældre mennesker, der ser det som den helt store gallaaften,« forklarer Hemmingsen med et grin.

Han har gennem mange år sørget for at komme i studiet og se årets sæson – venligst inviteret af Claus Elming, der som bekendt stoppede som 'Vild med dans'-vært i 2017.

Og det var her, hans tradition med at bakke programmets underdog op startede.

For i 2017 fik han i stedet billetter af den deltagende komiker Simon Jul, som til gengæld fik Hemmingsens opbakning.

»Vi fik lov til at sidde på de pladser, der er reserveret til familie og venner, så derfor kom vi i fjernsynet, og så var det jo en helt ny verden, der åbnede sig. Så derfra blev det en fast ting at skrive til én hvert år, som så tør give mig en billet,« forklarer Hemmingsen.

Men i år gik det dog ikke helt efter planen med at udveksle opbakningen med en plads i 'Vild med dans'-studiet.

»Jeg nåede ikke at komme ind og se Abdi i år, så det er lidt en udfordring! Men jeg håber, jeg har en back up i Micki Cheng, så jeg kan holde traditionen ved lige,« siger Anders Hemmingsen med et grin.