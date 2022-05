Det er ikke noget nyt, at politikere i stor stil gør brug af de sociale medier for at få deres budskaber igennem.

Men hvor eksempelvis statsminister Mette Frederiksen foretrækker at ty til Facebook og Instagram, har Liberal Alliance kastet sin kærlighed på et lidt yngre socialt medie.

Nemlig TikTok, hvor partiet er aktive. I B.T.s podcast 'Helt Væk' kunne Alex Vanopslagh fortælle, at det dog ikke var uden overvejelser, at partiet kom på TikTok.

»Det var jeg sindssygt bange for i starten (at folk ikke ville tage ham og partiet seriøst, red.), og jeg var meget, meget skeptisk,« forklarer Alex Vanopslagh.

Han fik dog hurtigt syn for, at de små, korte og ofte satiriske videoer især taler til en bestemt gruppe.

»Jeg oplevede ofte, at når gymnasieklasser blev vist rundt på Christiansborg, så vendte de sig om og sagde: 'Der har vi TikTok-kongen'. I starten tænkte jeg 'åh nej', fordi jeg nok selv er så boomer-agtig, at jeg tænkte, det kunne virke useriøst, men så spurgte jeg nogle af dem, hvad de synes om, at der er en politiker på TikTok, og de mente bare, at det var fedt og en anden måde at kommunikere på.«

Liberal Alliance-partiformanden fortæller, at hvor andre partier måske håber på, at de kan få en politiker med i 'Go' aften Live' eller 'Aftenshowet', er det en succes for Liberal Alliance, hvis de kan få videredelt deres videoer af eksempelvis populære instagrammere som Anders Hemmingsen.

Det er dog ikke Alex Vanopslagh selv, der laver videoerne, som kommer ud på det sociale medie.

#foryoupage @liberalalliance_ Formanden er klar #foryou #dkpol @alexvanopslagh Do It To It - ACRAZE

Han er, med egne ord, en analfabet, når det kommer til den slags.

Derfor er der også hyret professionelle kræfter ind til at sørge for, at Liberal Alliance får deres budskaber rigtigt ud.

»Vi har ansat Mads Korsholm, der stod bag dkpolmemes (en populær Instagram-side om dansk politik, red.), som jeg tror havde 50.000 til 60.000 følgere. Flere, end jeg har på min Instagram i hvert fald. Og han er et sandt festfyrværkeri af ideer.«

»Det er ofte, og det er kun ros til ham, at han kommer med så skæve ideer, at jeg er nødt til at sige nej (...) Det er kun fremragende, også selvom det måske kun er hver tiende idé, der kan bruges, men så er det også en god idé.«