Så du den første sæson af 'Big Brother' i 2001? Så husker du med stor sikkerhed også realityseriens tema, ørehængeren 'I See Right Through To You' af DJ Encore, som var årets store hit i Danmark og senere i resten af verden, hvor især interessen i USA gav musikeren kæmpe succes.

Manden bag musikken hedder Andreas Hemmeth, og han har for længst lagt DJ-livet bag sig - og dog.

For en række overraskende hændelser i Taiwan og Kina har igen gjort hans navn brandvarmt.

Så varmt, at han ikke kan udelukke et comeback. Det siger han i denne uges afsnit af podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

De seneste 10 år har han arbejdet på Christiansborg som pressechef hos Radikale Venstre og senere som chef for komponistforeningen DJBFA, men for et halvt år siden skete der pludselig noget.

»For 10 år siden skrev jeg et nummer sammen med en anden dansker, en der hedder Linnea, som blev udgivet i Taiwan og blev et hit og lå nummer et, og alt var godt«, fortæller han til podcast-værterne Anders Hemmingsen og Emma Wittendorff, der i denne uge har besøg i studiet af Thomas Skov.

»Så for et halvt år siden var der en kinesisk tv-serie, som tog det nummer op igen. Jeg aner ikke hvorfor, det gjorde de bare. Den er så blevet udgivet der, og er også kommet på en Mercedes-reklame i Kina, og her i næste uge er der et kinesisk 'X Factor'-agtigt show, der også kommer til at bruge sangen«, siger Andreas Hemmeth, der ikke kan forklare den pludselige succes i Kina.

Men det har fået noget til at rykke sig i ham.

Andreas Hemmeth - bedre kendt som DJ Encore - sammen med sangerinden Carina Juul Jensen med kunsternavnet Charlie.

»Der er et eller andet der trækker i en, som man også er nødt til at reagere på«, lyder det fra den tidligere og måske kommende DJ.

Direkte adspurgt, om han vender tilbage som DJ Encore, lyder svaret:

»Jeg må indrømme, jeg lidt har tænkt mig ikke at gøre det store væsen af mig. Men jeg må indrømme, at der har godt nok være mange henvendelser på, om man ikke skulle lave et remix eller remake eller et eller andet. Så jeg vil sige, den er da ikke helt lukket af den mulighed der. Men lad os nu se«, svarer han vævende.

I ugens udgave af 'Helt væk med Hemmingsen' kan du også høre anekdoter fra Thomas Skov, blive klogere på Pia Kjærsgaards nye Instagram-profil og høre mysteriet om en kvinde, der blev kørt ned og forsvandt som dug for solen.