Så er den gal igen i KIF Kolding.

Danmarks mest vindende håndboldklub er endnu en gang truet på eksistensen, efter KIFs bestyrelse – der blandt andet tæller de to største investorer - har trukket sig, fordi spillertruppen ikke vil acceptere en lønnedgang på 40 procent.

Det betyder, at Kolding har brug for både en ny ledelse og en indsprøjtning på fire-fem millioner kroner, hvis klubben skal overleve.

B.T. har interviewet Brian Stein, den nu afgående KIF-formand, om, hvorfor genrejsningen af den traditionsrige klub er kørt af skinnerne.

Hvorfor er det kommet så vidt, at I som bestyrelse trækker jer?

»Vi har lavet en nødplan for, hvordan KIF kommer igennem den her coronakrise, og vi kunne se, at vi ville komme til at mangle fire-fem millioner kroner. For at løse det har vi desværre ikke kunnet se en anden udvej, end at spillerne var nødt til at gå 40 procent ned i løn i seks måneder. Spillerne ville acceptere 20 procent, og dermed er vi for langt fra hinanden. Så er der ikke andet at gøre for os end at trække os og se, om andre kan drive det her videre,« siger Brian Stein.

Kan du ikke godt forstå, at en lønnedgang på 40 procent kan gøre det meget svært for spillerne at få hverdagen til at hænge sammen?

»Vi ved godt, det er en voldsom procentsats. Vi kommer krybende og beder om det her. Det er jo ledelsens værste mareridt at bede dem, der skal gå ind og levere, om at afgive nogle af deres penge. Men vi har tilført midler i to år, og nu kan vi ikke komme med flere midler. Så der er ikke andre udveje. Det er da et mareridt. Og vi anerkender fuldt ud, at de siger nej. Vi havde håbet, de ville sige ja, og at vi så sammen med nogle sponsorer kunne finde nogle jobs til dem, som kunne give en indtægt i den her periode, men der nåede vi aldrig til.«

I har fået hård kritik af Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl, som siger, at I har praktiseret 'dårlig ledelse fra A til Å'. Har han ikke en pointe i, at det er derfor, I står i den her situation?

»Jeg synes helt ærligt, det er uforskammet af Michael Sahl at sige sådan noget på det grundlag, som han gør. Men han må sige, hvad han vil, jeg forstår godt, at han siger det, han gør. Vi er videre – for os handler det om at aflevere KIF i så god en forfatning som muligt.«

»Den nye bestyrelse og de nye investorer i KIF har været med til for to år siden at indskyde 8,3 mio. kr. i kontanter, få fjernet 11 mio. i gæld i foråret 2018, og derudover har vi yderligere fjernet et sted mellem 15 og 20 mio. kr. i gammel gæld. KIF står i dag et sted, hvor der ikke er nogen, der ringer og siger, at ’I skylder mig noget fra gamle dage’.«

»Hvis det ikke er ansvarlig ledelse, så ved jeg ikke, hvad det er. Ingen kunne have forberedt sig på den her coronakrise.«

Der er ingen andre danske håndboldklubber, som har lavet lignende tiltag, så hvis det ikke er fordi, at KIF er dårligt ledet, er det så ikke en overreaktion, at I vil skære så meget i spillernes løn?

»Vi tror simpelthen på, at det er naivt bare at fastholde sit budget, når vi kigger ind i en tid, hvor støttepakker til sportsklubber og erhvervslivet ophører. Vi mener, det er rettidig omhu at komme ud og prøve at opfordre til det her nu. Vi kan risikere, at løbet er kørt, når vi lander i august-september. Vi gør også det her, fordi vi er ordentlige mennesker. Det er da bedre at være realistiske og udvise ansvarlighed end at gå med hovedet oppe et sted, hvor solen ikke skinner, og så sige ’ja, ja, det skal nok gå, det hele’. Sådan er vi ikke. Vi bliver nødt til at se bæstet i øjnene, når det står foran os.«

Men I kan vel ikke være sikre på, at det her reelt er et problem, når vi rammer august og september?

»Nej, det kan vi overhovedet ikke. Men vores filosofi er, at man skal deale med et problem, når vi ser det første gang. Det er ansvarligt lederskab. At få lavet den her aftale med spillerne, så vi vidste, det ville kunne løbe rundt, og så kunne vi lægge det til side og koncentrere os om nysalg til sponsorer og det sportslige setup.«

I begyndelsen af februar siger du til TV 2, at I har fået styr på økonomien, at det hele ser lysere ud, og at I nu har økonomi til at tiltrække bedre spillere. Det er kun tre måneder siden – hvad er der sket?

»Jeg tror ikke, at nogen havde forberedt sig på den acceleration, som Danmark blev lukket ned med. Vi synes, det var et granatchok. Der er nogen, der kan mene, vi overreagerer. Jamen, fint nok. Det har så været vores valg som ledelse at sige, at det her ikke er en overreaktion. Men at tro, at det her ikke får indflydelse på håndboldens verden... Det finder vi absurd. Frem til marts så det fornuftigt ud, og vi er rimelig dygtige til at kigge ind i et excelark, og vi kunne aldrig gå ud og finde på at ansætte spillere, hvis vi ikke havde grundlag for det.«

Kan du forstå, hvis mange sidder og tænker, at det her bare er et bevis på, at I helt overordnet ikke har styr på jeres økonomi?

»Jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle vise det. Jeg vil ikke ud med tallet, men jeg kan sige, at vi, som budgettet så ud 31. marts, ville komme ud med et lille underskud, som man ville være godt tilfreds med efter omstændighederne.«

Hvis I virkelig afleverer KIF stort set uden gæld, og det trods alt ikke er flere penge, der er brug for, er det så ikke alt fra drastisk på den måde at kaste håndklædet i ringen?

»Vi siger, vi kan ikke nå længere. Vi kaster ikke håndklædet i ringen. Vi lukker jo ikke klubben. Bestyrelsen fratræder, og nu må der komme nogen, der kan tænke anderledes og bedre, end vi har gjort. Vi har nået en grænse nu, hvor vi siger, at med den virkelighed, coronakrisen efterlader os i, så er der andre, der må hjælpe med, at der også er håndbold i Kolding i fremtiden. Vi kan simpelthen ikke længere stå med den her byrde alene.«

Så er det i virkeligheden for at lave et opråb til byen, at I trækker jer?

»Det er det blandt andet. Lige nu står vi og kigger ind i en mur. KIF Kolding har brug for Koldings erhvervsliv lige nu. Mere end nogensinde. Nu har vi klaret den her til. Men det er bare ikke nok lige nu.«

Er det fuldstændig udelukket, at I vil fortsætte som bestyrelse, hvis der kommer andre pengestærke personer, som vil gå ind i projektet inden generalforsamlingen?

»Vi har truffet en principiel beslutning om, at det nok er bedst, at der kommer nye til. Men hvad der sker op til 29. maj, hvor der er generalforsamling, er svært at spå om. Men som udgangspunkt er vi afgående ledelse i KIF. Vi gør det jo netop også for at skabe komplet ledelsesrum til en ny ledelse. Men vi er stadig hovedaktionærer i klubben. Og det kommer ikke til at ændre sig.«

Så I trækker ikke jeres penge ud af KIF?

»Nej, de penge, der er givet, de er jo givet. Og vi kommer ikke til at stikke halen mellem benene. Og vi vil fortsat være sponsorer og bakke loyalt op og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe en ny bestyrelse godt i gang. Vi kan bare ikke lige nu komme med flere friske penge. Men vi vil gøre alt for, at KIF overlever og kommer godt ud af det her.«

Tror du, at KIF overlever det her?

»Ja, det tror jeg på. Jeg har stor tillid til, at de aktører, der er omkring det her, vil bære det videre. Ellers kunne vi jo også have valgt en anden løsning, nemlig at lukke klubben. Men det vil vi ikke. Vi vil gerne give det videre til nogen, som kan komme med ny energi og kigge friskt ind i det her og tage den videre herfra. Og der er allerede flere, der har henvendt sig og spurgt, hvad det kræver, og hvad det går ud på. Så jeg er fortrøstningsfuld,« lyder det fra Brian Stein.