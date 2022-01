EM har været i gang i fem dage, men det har indtil videre ikke handlet om ret meget andet end corona.

Og coronavirussens opmærksomhed omkring slutrunden ser da heller ikke ud til at stoppe lige foreløbig.

Tirsdag skriver det polske håndboldforbund nemlig på Twitter, at Polens spillere og trænere fik en noget anderledes og hektisk morgen, end de havde regnet med.

'Vores hold fik tidligt i morges et opkald om, at vi skulle have foretaget pludselige og uventede tests. Ellers ville aftenens kamp ikke blive afviklet,' skriver forbundet og tilføjer:

Polens landstræner Patryk Rombel samt resten af truppen måtte tidligt op og til corona-test. Foto: RADOVAN STOKLASA Vis mere Polens landstræner Patryk Rombel samt resten af truppen måtte tidligt op og til corona-test. Foto: RADOVAN STOKLASA

'Ikke engang alle vores spillere nåede at få morgenmad, og træningen blev aflyst. Vi venter stadig på resultaterne, som kan tage op til tre timer.'

Tirsdagens udmelding kommer efter flere dage med skarp kritik af arrangørernes måde at håndtere slutrunden på midt i en corona-pandemi.

Og det er særligt teststrategien ved EM, der møder hård modstand fra flere af de involverede nationer. Blandt andet har Serbiens landstræner været ude og rase over forholdene.

Det samme gør sig gældende hos de franske superstjerner. Her er det dog ikke teststrategien, der har rystet og chokeret holdet.

I stedet er det den ikke-eksisterende coronaboble på spillerhotellerne, der har fået dem op af stolene.

Og spørger man B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, er tirsdagens beretning fra det polske forbund da også blot endnu et eksempel på dårlig håndtering fra Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) side.

»Hvis de her beretninger fra den polske lejr er korrekte, så er det jo fuldstændig utilstedeligt og en regulær EM-skandale. Det ser virkelig, virkelig mærkværdigt ud, og vi må have EHF på banen med en forklaring så hurtigt som muligt,« siger han og fortsætter:

»Men i første omgang er skaden jo sket, for det her giver polakkerne en mildest talt dårlig optakt til en ekstremt vigtig kamp i aften.«

Polen møder tirsdag aften Tyskland ved EM i et direkte opgør om den eftertragtede førsteplads i gruppen, der kan resultere i to point med videre til mellemrunden.

B.T. forsøger at få en kommentar fra EHF.