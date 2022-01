Med reserverne på banen i hele kampen tog Danmark den tredje EM-sejr i rap med en stensikker 31-21-sejr over Nordmakedonien.

Danskerne skulle lige bruge 10 minutter på at komme i gang – men tromlede så også modstanderen over.

Niclas Kirkeløkke storspillede og scorede ni gange.

Herunder kan du se, hvordan B.T. vurderer de danske spilleres indsats:

'Der Kevin' blev fuldstændig solgt af et søvnigt dansk forsvar i kampens første 10 minutter. Men da der langt om længe kom nogle brugbare parader på, så lukkede den firskårne Flensburg-keeper porten for de makedonske skytter – og cementerede sin plads som førstereserve for Landin.

Green-keeperen kom på banen med 15 minutter igen – og startede med at pille et straffekast, som var det et modent ungarsk kirsebær. Ham er vi godt nok også helt tryg ved, hvis der skulle blive brug for Green senere i turneringen.

Skal vi ikke bare kalde ham for Iron Mensing? For det er en jernmand, der er trådt ind på landsholdet. Måtte vente længe på at få sine første slutrundeminutter, men kvitterede så for tilliden ved at smadre bolden i kassen med et dødemandshug. Brandon Walsh-klonen ligner en mand, der er kommet for at blive.

Smørhåret fra Kerteminde gik ind til opgøret med en vanvidsstatistik: 30 scoringer på sine seneste 30 afslutninger på landsholdet. Og den fik fornemme stime fik han udbygget med yderligere to scoringer. Vildt svæv og vild træfsikkerhed!

Den tilbagevendte fløjkonge spillede hele kampe – men Lindberg fik længe nærmest intet at arbejde med. Men da chancen bød sig til sidst i første halvleg, klaskede han bolden i mål, som havde han aldrig bestilt andet. Og i anden halvleg fik han tilføjet en håndfuld kontrascoringer. Stærkt. Men Hans – det straffekast der … det var nærmest en majestætsfornemmelse.

Det var en kold spand vand i Toft-hovedet, da han blev sendt på tribunen mod Slovenien – så han var på udkig efter revanche. Og han slap okay fra det med sit gudsbenådede fighterhjerte og lange teleskoparme. Men han må nok finde sig i at være tredjevalg på stregen. I afslutningerne skal Toft være lidt mere koldblodig i stedet for bare at banke den deru'af.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Det var tydeligt at se, at Holm havde glædet sig til at blive flået og revet i af nogle makedonere. Var som altid konstant på jagt efter en duel, hvor han med dødsforagt kunne vride sig fri af et forsvarsbjørnetag – og det lykkedes også flere gange. Men vi har set Holm skarpere, og vi savnede også at se hans slangehug af et løbeskud.

Havde meget, der skulle bevises, efter at han er gået fra nøglerolle til marginalrolle på holdet efter Lauges comeback. Og man kunne se, at hans skudarm dirrede fra første sekund af. Men det blev til tider alt for febrilsk fra Andersson. Men der var også flere gode aktioner – og kan han få styr på spændingsniveauet, kan Lasse stadig spille en stor rolle ved dette EM.

Uden for bedømmelse. Var tilskuer hele aftenen.

Uden for bedømmelse. Fik ikke mere end et undertalsspil på banen.

Banens eneste Landin løste som altid sine opgaver med stor koncentration. Var i forsvaret med til at rette op på den danske mareridtsstart – og i angrebet bankede den langarmede fløj begge sine afslutninger i nettet.

Uden for bedømmelse. Hansen var trukket i tøjet – men kun for at kaste et par straffekast. Det er ikke nok til en karakter.

Niclas Kirkeløkke er fra Ringe, og ringe var hans træfsikkerhed og beslutninger den ondefløjteme også i kampens indledning. Men han blev ved, indtil den til sidst sad i skabet – og så skal vi da lige love for, at scoringerne pludselig væltede ud af 'Kirkes' ærmer. Den selvtillid, han fik tanket, kan gøre ham til en fræk joker i mellemrunden. Endelig kom det landsholdsgennembrud – og det var ventetiden værd!

Uden for bedømmelse. Fik en fridag på bænken

Det var sandsynligvis den eneste kamp, som Antonsen kommer til at spille i denne slutrunde – så det var bare med at fyre den af for den smilende nordjyde. Det gjorde han så sandelig også. Gode forsvarsaktioner og dejligt bevægelig i angrebet. Ren(é) klasse!

Den milde kæmpe var som sædvanligt ikke så mild mod modstanderne. En stor autoritet i forsvaret, og pludselig var han også et kontramonster med stor sikkerhed i afslutningerne. Det var mere end bare en Hald-god præstation. Henrik Møllgaard skal ikke have mange flere offdage, før der er en ny forsvarsminister på landsholdet.

Selvom det startede så elendigt, bevarede landstræneren køligheden og holdt sig til sin plan. Det viste sig at være en god idé, for han fik spillet flere brikker ind i turneringen – mens nøglespillerne fik en hviledag, så de er klar til at smadre igennem på torsdag i Budapest. Det kan ikke blive meget bedre!