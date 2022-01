En storspillende Niclas Kirkeløkke førte an i det danske reservebombardement af Nordmakedonien.

Danmarks næstbedste var de bedste og fuldførte hattricket med tre sejre i gruppespillet efter sejren på 31-21.

Den første danske scoring faldt først efter otte minutter, men siden så de sig ikke tilbage. Farvel og tak, Debrecen. Nu venter de sjove kampe.

Vi har tit talt om, at Danmarks trupbredde er større end selv de mest deprimerende boligblokke i Debrecen. Og dem er der altså mange af – ja, også de gode danske håndboldspillere. De går som varmt ungarsk, hvidt brød.

Journalister, eksperter og spillerne selv gennem årene talt ind, at Danmark i hvert fald kunne stille to stærke landshold til slutrunder. Den præmis blev tryktestet mod Nordmakedonien, hvor de danske reserver fik masser af spilletid.

Og landstræner Nikolaj Jacobsen må være en glad mand efter mandagens opgør. Han må næsten slikke sig om munden.

For det var – trods lidt udsving – en decideret fornøjelse at se spillere som Niclas Kirkeløkke, Rene Antonsen, Aaron Mensing og Jacob Holm gribe chancen og sørge for en stensikker dansk sejr.

Forrygende!

Hvad kan du gøre som superstjerne, hvis du bliver sparet i en kamp, hvor der ikke er noget på spil? Du kan jo vælge at passe dig selv og bare se lidt håndbold ude fra bænken. Det ville ikke være helt uhørt.

Men det gjaldt ikke for en af Danmarks største stjerner Mikkel Hansen. Han kom kun ind for at skyde på straffekast, men han var klar til at give fra sig.



Niclas Kirkeløkke spillede en stor kamp efter en rystende usikker start. Efter tre afbrændere hev Hansen Kirkeløkke til side før et angreb.

En lille bemærkning fra Hansen og et nik senere fra Kirkeløkke viste lige præcis, hvorfor Danmark har et hold, der er så gode med hinanden på og uden for banen. Detaljen viste det hele.

Selv holdets største stjerner er klar til at løfte dem, der normalt sidder på bænken. Danskerne har hinandens ryg.

Det samme gjorde sig gældende for Rasmus Lauge, der hurtigt var ovre ved Jacob Holm for at give opbakning.

Ja, det var i det hele taget hele den danske bænk, der markerede sig med støtte. Det var uden tvivl noget, de havde italesat. Og noget, som landstræneren ville se.

Lad os bare være ærlige, det kunne ikke have gået meget bedre for Nikolaj Jacobsen og Danmark i gruppespillet. Vi kan finde detaljer, småting og bekymringer hist og pist. Det skal vi nok sørge for. Men Danmark går fra gruppespillet med de maksimale to point til mellemrunden, man fik givet masser af spilletid til reserverne i kampen mod Makedonien og Mathias Gidsel meldes klar til kamp på torsdag i Budapest.

Det havde vi nok gerne solgt den for, inden EM gik i gang. Nu går turen til Ungarns hovedstad, og det kan blive nogle rigtig, rigtig sjove kampe, der venter for Danmark i mellemrunden.

Men modstanden bliver også hårdere nu. Og vi får syn for sagen, om de dobbelt verdensmestre reelt er de absolutte favoritter, vi har spået dem til. Det bliver helt vanvittigt spændende!