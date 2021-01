Alderen kan ingen løbe fra.

Heller ikke den danske playmaker Morten Olsen.

Med sine 36 år er han næstældst på det danske landshold – kun den ét år ældre Lasse Svan Hansen overgår ham.

Derfor ved Morten Olsen også godt, at der efterhånden spekuleres i, hvor tæt vi er på sidste salgsdato på landsholdet. Særligt med tanke på, at der til sommer kommer et OL, hvilket erfarne spillere ofte udser sig som en farvelslutrunde.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Og Morten Olsen afslører da også, at han har gået med netop de overvejelser.

»Jeg har faktisk gået og tænkt på, om jeg skulle stoppe efter OL. Også fordi det jo så blev rykket til 2021, og der så var kommet et år mere på.«

»Men på den anden side, hvorfor skulle jeg melde afbud sådan endeligt? Nikolaj (Jacobsen, red.) kan jo bare udtage nogle andre, hvis han vil det, i stedet for selv at melde fuldstændig fra. Så kan man jo bare være til rådighed.«

Og derfor kan Morten Olsen heller ikke forestille sig, at han selv skulle ende med at sige nej tak til landsholdet på den anden side af OL i Tokyo.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg fik jo mit gennembrud på landsholdet ret sent, og det er kæmpe stort for mig, alt hvad jeg har oplevet i mine 30’ere. så lige nu tager jeg alle de slutrunder med, som jeg kan få lov til. Det er også derfor, jeg ikke rigtig har lyst til at sige, at jeg stopper efter den næste. For så står du der i august og siger 'ej, jeg kunne også godt lige tage et EM med og jeg kunne også godt lige…' Der kommer hele tiden noget, som man godt lige kunne, hvis man føler sig frisk,« siger han og tilføjer:

»Så jeg har det sådan, at vi tager det, som tingene kommer, og hvis Nikolaj ikke vil have mig med mere, jamen så er det jo fint. Men jeg tror ikke, jeg selv kommer til at sige, at det endelig er slut.«

Morten Olsen debuterede på landsholdet i 2006, men skulle vente til OL 2016, før han blev udtaget til en slutrunde. Siden har Morten Olsen været fast mand på landsholdet, og VM i Egypten er hans sjette slutrunde i træk for Danmark.