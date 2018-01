Anfører Niklas Landin glæder sig over, at det danske forsvar har givet gode arbejdsbetingelser for de to keepere.

Mod Tyskland leverede Danmark en formen forsvarsindsats, som var med til at sikre 26-25-sejren over de tyske naboer.



I målet fik Niklas Landin og Jannick Green gode arbejdsvilkår, og det skal fortsætte onsdag aften mod Makedonien.



»Jeg synes, Jannick og jeg sammen er kommet fint i gang. Der er ikke så meget at udsætte, synes jeg, siger Landin,« der glæder sig over, at især brødrene Toft har fået ro på i midterzonen.

»Det er altid vigtigt at have et forsvar foran sig, som man stoler på og er sikker på. Man kan være nok så god en målmand, men hvis man ikke har et godt forsvar foran sig, får du heller ingen redninger. Det er alfa omega for Jannick og jeg, at midterforsvaret bliver ved med at levere på højt niveau.«

De danske håndboldherrer har indtil videre generelt løftet sig flot efter det pinlige nederlag til Tjekkiet i gruppespillet.





Her er Danmarks trup til EM i herrehåndbold Fødselsdag: 19. december 1988

Klub: THW Kiel

Position: Målmand

Landskampe/mål: 174/6

Det vidste du ikke om Niklas Landin: Den danske stjernemålmand er døv på det venstre øre - men hører normalt på det højre. Han har fortalt, at folk ofte dømmer ham som arrogant, fordi han ikke responderer - men det skyldes, at han ikke har kunnet høre dem.



Fødselsdag: 29. september 1988

Klub: SC Magdeburg

Position: Målmand

Landskampe/mål: 99/2

Det vidste du ikke om Jannick Green: Jannick Greens mor, Hanna Green, og hans moster, Maja Green, spillede begge på det danske kvindelandshold i 80'erne. Mor Hanna nåede at blive topscorer i landets bedste række.

Fødselsdag: 4. september 1991

Klub: SG Flensburg-Handewitt

Position: Stregspiller

Landskampe/mål: 12/24

Det vidste du ikke om Anders Zachariassen: Stregspilleren blev hentet til Flensburg-Handewitt som afløser for landsholdslegenden Michael V. Knudsen, som var Zachariassens helt store idol som yngre.

Fødselsdag: 1. november 1984

Klub: THW Kiel

Position: Stregspiller

Landskampe/mål: 125/188

Det vidste du ikke om René Toft Hansen: Han har en bror, der også spiller på det danske landshold - det vidste du nok! Men vidste du også, at René Toft Hansen har en lillesøster - 18-årige Jeanette Toft Hansen - der spiller på det danske ungdomslandshold?

Fødselsdag: 18. december 1986

Klub: SG Flensburg-Handewitt

Position: Stregspiller

Landskampe/mål: 104/192

Det vidste du ikke om Henrik Toft Hansen: Stregkæmpen fra Flensburg er gift med den svenske landsholdsspiller Ulrika Toft Hansen, der spiller i Team Esbjerg. De to bliver i den kommende sæson forenet i 'byernes by', da Henrik Toft skal spille i Paris Saint-Germain og Ulrika Toft Hansen i Issy Paris.

Fødselsdag: 20. august 1995

Klub: KIF Kolding København

Position: Venstre fløj

Landskampe/mål: 27/55

Det vidste du ikke om Magnus Landin: Lillebror Landin startede oprindeligt som bagspiller, men under sit ophold på den sydfynske idrætsefterskole Oure blev han omskolet til fløj - og det er vi da pænt glade for i dag.

Fødselsdag: 14. december 1989

Klub: TSV Hannover-Burgdorf

Position: Venstre fløj

Landskampe/mål: 102/278

Det vidste du ikke om Casper U. Mortensen: Blev forleden gift med TV 2-værten Stine Bjerre Jørgensen, som han mødte, da de begge spillede i Fredericia HK.

Fødselsdag: 1. august 1981

Klub: Füchse Berlin

Position: Højre fløj

Landskampe/mål: 183/421

Det vidste du ikke om Hans Lindberg: Hans Lindberg startede først med at spille håndbold som 14-årig i Ølstykke. Fire år senere debuterede han for Team Helsinge i håndboldligaen, hvor han blev nummer to på topscorerlisten i sin første sæson.

Fødselsdag: 31. august 1983

Klub: SG Flensburg-Handewitt

Position: Højre fløj

Landskampe/mål: 183/421

Det vidste du ikke om Lasse Svan Hansen: Højrefløjen fra Klippinge har taget en uddannelse som mentalcoach. En uddannelse som ifølge ham selv har hjulpet ham til at sig selv bedre at kende som spiller.

Fødselsdag: 26. marts 1994

Klub: GOG

Position: Højre back

Landskampe/mål: 16/25

Det vidste du ikke om Niclas Kirkeløkke: GOG-spilleren bor sammen med sin kammerat fra ungdomslandsholdet Magnus Landin. Og Landin er indlagt til at følge med i Kirkeløkkes begejstring for at se professionelle gamere spille ’League of Legends’.

Fødselsdag: 12. august 1991

Klub: Rhein-Neckar Löwen

Position: Playmaker

Landskampe/mål: 93/194

Det vidste du ikke om Mads Mensah: Rhein-Neckar Löwen-spilleren er stor fan af Star Wars. Han har blandt andet ’opdraget’ på tidligere landsholdskammerat Kasper Søndergaard, da backen ikke havde set filmene.

Fødselsdag: 20. juni 1991

Klub: SG Flensburg-Handewitt

Position: Playmaker og venstre back

Landskampe/mål: 90/156

Det vidste du ikke om Rasmus Lauge: Playmakeren havde så højt snit i gymnasiet, at han overvejede at læse medicin, men det hang ikke sammen med en tidskrævende karriere.

Fødselsdag: 2. januar 1985

Klub: Paris Saint-Germain

Position: Forsvarsspiller

Landskampe/mål: 117/158

Det vidste du ikke om Henrik Møllgaard: I dag er han mest kendt som en forsvarsspiller på højt niveau, men som ungdomsspiller var Henrik Møllgaard fremragende i angrebsspillet, og allerede inden han blev seniorspiller, var han en målmaskine af rang for Ribes 1. divisionshold

Fødselsdag: 22. oktober 1987

Klub: Paris Saint-Germain

Position: Venstre back og playmaker

Landskampe/mål: 178/834

Det vidste du ikke om Mikkel Hansen: Tidligere i sin karriere var stjernespilleren her, dér og alle vegne i den danske sendeflade med sine reklamer for blandt andre tandbørsten Oral B og shampooen Head & Shoulders.

Fødselsdag: 11. oktober 1984

Klub: TSV Hannover-Burghof

Position: Playmaker

Landskampe/mål: 62/160

Det vidste du ikke om Morten Olsen: Olsen har en tvillingebror, som han har spillet sammen med i blandt andet GOG og Roskilde. Kenneth Olsen spiller stadig divisionshåndbold den dag i dag og er fysioterapeut.

Fødselsdag: 18. marts 1990

Klub: SC Magdeburg

Position: Venstre back

Landskampe/mål: 61/144

Det vidste du ikke om Michael Damgaard: Storskytten har været med til at starte tøjmærket Enclaved Monarchy, der i foråret 2017 var på banen med mærkets første kollektion.

Fødselsdag: 5. april 1990

Klub: TTH Holstebro

Position: Højre back

Landskampe/mål: 21/37

Det vidste du ikke om Peter Balling: Højre backen har engang brækket sin bror Mortens næse under en håndboldkamp. Flere gange har de to spillet over for hinanden i den danske liga. Og den ene gang kostede det altså en brækket næse.

En plads i semifinalen på fredag i Zagreb har alle muligheder for at blive med dansk deltagelse. Men først skal Makedonien besejres i en kulisse, der kommer til at blive med markant makedonsk dominans.Makedonske håndboldfans er valfartet til Kroatien efter sucessen i gruppespillet.»Vi kan forvente en lige så stor kamp som mod Slovenien og Tyskland. Makedonerne burde måske have vundet over tyskerne i gruppespillet. Af det jeg har set, synes jeg, de har spillet friskt til og endda vovet. Der kommer masser af finurligheder med vip og lidt af hvert.«»Det er altid dejligt at have det i egne hænder, og vi har kun fokus på, at vi skal vinde over Makedonien,« siger anfører Landin.Føler du, I er blevet klogere på jeres niveau efter sejren over Tyskland?»Vi har hele tiden vidst, hvad vi kunne. Vi skal bare finde det stabile spil i hver kamp. Det skal vi også vise mod makedonerne, som vi på ingen måde skal tage let på. De kom over med tre point og var bedst i den anden gruppe. Det er måske det mest formstærke hold, vi møder, hvis man ser bort fra deres svipser mod Spanien. Jeg har ikke set kampen, og det kan jo også godt være, de solgte den lidt,« siger Landin med henvisning til Makedoniens 20-31-nederlag til spanierne.Makedoniens ubestridte største stjerne Kiril Lazarov måtte udgå skadet i nederlaget til Spanien og blev efterfølgende meldt helt ude af EM-turneringen. Siden afviste Makedonien dog udmeldingen, og Lazarov har også meldt sig selv klar.