Før den danske EM-semifinale er der sprunget en lille babybombe i landsholdslejren. Niklas Landin kan blive far snart, og derfor er der tvivl om hans videre deltagelse.



Det skulle egentlig have handlet om sejren over Makedonien, de videre perspektiver og den kommende, spændende weekend. Men kort efter 31-20-sejren over Makedonien slap nyheden ud om Niklas Landins vordende faderskab.



Landin, der blev far første gang i efteråret 2015, kan få nyheden om sit andet barn når som helst, og derfor er Flensburg-Handewitts Kevin Møller kaldt til Kroatien som gardering.



Kæresten Liv har dog først termin 6. februar, men plukveerne er taget til, og derfor er Møller kommet til for en sikkerheds skyld.



»Jeg har jo kendt til situationen i lidt længere tid, end I har. Så det er jo ikke nyt for mig, men det er ren og skær i sikkerhed, at Kevin ikke skal bruge en hel dag på at rejse herned, hvis jeg lige pludselig får en melding,« siger Niklas Landin og fortsætter:



»Hun har flere plukveer end i starten af januar. Hun har haft dem stort set helle måneden. Det er for en sikkerheds skyld, at vi har Kevin tæt på truppen, så han ikke bare bliver kastet ind direkte fra Flensborg.«

Hvordan har det været at spille med den vished, at du kunne ryge af sted når som helst?



»Jeg synes, at mit fokus har været på håndbold så snart, at kampene er gået i gang. Ja, jeg har da tænkt over det, når vi ikke har spillet. Men når vi har spillet, har jeg ikke fokuseret på derhjemme.«



»Jeg forbereder mig hundrede procent på hver kamp og håber på, hun ikke går i fødsel før på mandag eller tirsdag,« siger anføreren.

LÆS OGSÅ: BTs karakterer til håndboldherrerne: Én får topkarakter i dansk magtdemonstration



Kæresten har fuld forståelse for, at Landin er i Kroatien i disse dage med landsholdet, men lyder meldingen om, at barn nummer to er på vej, vil hun helst have Landin hjem i en fart.



»Jeg tror helst, at hun ser, at jeg står ved hendes side på dagen. Men ikke lige nu og her. Så ville hun have sagt til mig, at jeg slet ikke skulle have været taget af sted, hvis hun havde været utryg ved det. Når hun går i fødsel, kunne hun godt tænke sig, at jeg står ved siden af, men hun kan også godt forstå, at jeg står her,« siger han.



Landin og resten af håndbolddanmark kan håbe på, at det gik ligesom, da anføreren blev far første gang. Her gik kæresten to uger over sin termin. Så bliver der i det mindste ikke nogen tvivl om Landins EM-deltagelse.



Danmark spiller EM-semifinale på fredag og mulig finale eller bronzekamp søndag.